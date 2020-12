Tekst og foto: Linken Raeng

Linken Raeng er forfatter av flere turbøker og står bak bloggen Turperler. Hennes ferskeste bok «Nye turperler i Østfold og Bohuslän» ble utgitt i november 2020. I artikkelserien Linkens turtips har hun plugget ut sine beste tips til Demokratens lesere med enkle og artige turer for hele familien.

Saltholmen har et spesielt kystmiljø med små fiskebuer som stammer fra den tiden da holmen var sentrum for strandsitterne, fiske, hvalfangst, redskapstilvirking og saltutvinning. I dag brukes sjøbuene som fritidshus.

De smale stiene fører oss gjennom gresset nedenfor de små, karakteristiske bygningene. Det er utrolig idyllisk her, med fredelige bølgeslag og en svak lyd fra noen måker som holder fest i vannkanten et stykke borte.

Jettegrytene ble til da isbreene smeltet mot slutten av siste istid. Foto: Linken Raeng

Vi går langs kyststripa mot vest og finner rikelig med skjell og sneglehus, tang og drivved. Tørre strå gnisser og produserer sin helt spesielle musikk i vinden som feier inn fra sørvest. Ute på fjorden seiler båtene som hvite fugler over vannet, og en og annen motorbåt brummer fram mellom bryggene. Vi ser over mot Åven, Larkollen og noen små øyer, Steinene. Det lukter sjø og alt som hører til; båtstell i havnen, tjære, fisk, fuktig fjell, salt hav, tang og gammelt treverk.

Det er en spesiell atmosfære ved havet om vinteren. Bølgene klukker svakt mot bryggestolpene, sommerens hektiske sjøliv har gitt tapt for en romslig stillhet. Sjøbuene tilfører en god dose sjarm med sitt slitte treverk og sine skakke vegger og vindusruter. Her befinner vi oss ved selve livsnerven i dette lille tettstedet, som fra gammelt av var et travelt fiskevær. Det er nesten så vi kan høre seige åretak og knirkingen fra ei tofte, og lyden av garn som blir gredd og hengt opp til tørk.

Vi følger tråkket forbi et par jettegryter og går langs vannkanten nordover, på innsiden av rullesteinene. Nord på holmen er det lange og tydelige skuringsstriper i fjellet, laget av isen for 11 000 år siden. De er svært imponerende. Like bortenfor slår vi oss ned noen øyeblikk i en lun grop i strandkanten. Nisten smaker ekstra godt her, mens vi nyter den stemningsfulle roen ved vannet.

Tråkket fører oss tilbake mot parkeringen, og fra denne rusler vi en tur opp «Saltholmveien» og svinger etter hvert inn på «Hvalfangerveien» som fører tilbake mot bilen. Nedenfor oss glitrer det i blått hav. Det er god utsikt utover mellom de mange små, idylliske husene som ligger innrammet av vakre hager der løvet er samlet i hauger og buskene er bundet opp for vinteren. Naturen er utrolig vakker også når den har gått i vinterdvale og er preget av stillhet.

God tur!

Turfakta

Ant. km: 2,5

Tur på grusveier, samt noe tråkk over gress og fjell. Framkommelig med barnevogn, så dette er en tur for hele familien. Grillplass og rastebenker. Fine sandstrender.

Veibeskrivelse:

Saltholmen finner du i Saltnes i Råde. Med utgangspunkt i fv. 116 mellom Fredrikstad og Råde/Moss: sving inn ved skilting til Saltholmen. Kjør helt fram til enden av Saltholmveien og parker bilen her. Du finner en stor infoplakat om stedet ved veien ut på holmen. UTM 33 Ø 257734 N 6579801.

Turen begynner med å følge veien inn forbi bommen.

Nord på holmen er det lange og tydelige skuringsstriper i fjellet, laget av isen for 11 000 år siden. Foto: Linken Raeng