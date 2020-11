Tekst og foto: Linken Raeng

En bred traktorvei fører gjennom granskogen og ut på en åpen lysning der bakken er dekket av falmede bregner og irrgrønne blåveisblader. Siden sistnevnte ser ut til å trives på de kalkrike bakkene her, er dette sannsynligvis en gammel strand med mye skjell i grunnen.

Snart peker en stolpe ut veien til Botneveten. Vi følger blåmerket sti oppover mot toppen; den går i skogen og opp gjennom en mindre klove der en bekk fosser nedover midt i stien. Her er det greit å være godt skodd! Etterhvert avløses skogen av noen nokså bratte partier med fjell. I hellingene her snur vi oss og ser over mot Sverige og havet i østerled; utsikten blir stadig bedre jo nærmere vi kommer toppen.

Saken fortsetter under bildet.

Vil man til topps, så får man gå oppover. Stien til Botneveten er noen steder ganske bratt. FOTO: Linken Raeng

Snart står vi på et åpent platå der vi skuer langt avsted i retning øst og Söta Bror. Inne i skogen bakenfor oss ligger en stor, majestetisk gravrøys fra bronsealderen som et monument over andre skikker og en annen tid. Den gangen røysa ble til må dette ha vært en liten øy i havgapet. Tenke seg til!

Vi rusler videre fra utkikkspunktet i øst til det neste utkikkspunktet, som ligger rett sør for røysa. Med hjelp av de to store infoplakatene som er montert på utkikkspunktene kan vi ganske enkelt peile ut hva vi ser i de ulike himmelretningene. Kjente steder som Hälle-Vagnaren, Gravningssund, Tisler og Torbjørnskjær og Ferder fyr er alle lette å få øye på i dette fantastiske været. Et tips til denne toppturen: husk kikkert!

Etter en deilig, lang rast på en av de ytterste knausene setter vi kursen tilbake mot bilen; istedenfor å følge samme vei tilbake, velger vi å følge stien som leder vestover forbi røysa og nedover fjellsiden for å få en rundtur. Vi rusler på gode stier gjennom en frodig skog og stopper noen øyeblikk ved en eldgammel, krokete trestamme for å prøveklatre litt. Etterhvert passerer vi et langt, mosegrodd steingjerde, og kort etterpå er vi tilbake ved bilen.

Saken fortsetter under bildet.

På toppen av Botneveten, 70 meter over havet, ligger en flott bronsealderrøys. FOTO: Linken Raeng

Turfakta

Lengde: 1,5 km

En fin tur for godt førlige i alle aldre. Uegnet for barnevogner, de minste blir med i meis. Merket sti gjennom skog og over fjell. Noen bratte heng og tildels fuktig i stien. Bronsealderrøys. Enkle rasteplasser. Infoplakater og flott utsikt.

Veibeskrivelse

Kjør til Fredrikstad og følg fv. 108 utover Hvalerøyene til Kirkøy. I krysset ved kirken svinger du inn på fv. 501 – Svanekilveien – og følger denne nordover mot Botne og Edholmen. Sving til venstre mot Botne i krysset «Svanekil» og følg Botneveien fram til krysset «Botne». Her svinger du til høyre og følger Botnekilveien ca. 0,7 km før du fortsetter inn på Hyttekasbakken. Parker bilen anvist plass. Her er også en infotavle med et oversiktskart og to markerte ruter til topps. UTM 33 Ø 273229 N 6554077.

Et gammelt tre som har slått krøll på seg er et naturlig klatrestativ. FOTO: Linken Raeng

Flere turtips fra Linken:

Topptur til Sprinkelet

Sentrumsnære Bratliparken

Fugleleiken i Råde

Fredriksten festning