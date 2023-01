En siste dans fra kultfigur i norsk hiphop

– Jeg har blitt veldig åndelig med åra. Mediterer og utvikler meg. Så jeg har fått tid til å finpusse tinga mine, sier Stian Neple (48) til Dagsavisen Demokraten.

Nøyaktig ti år hadde gått siden rapperen bedre kjent som Ubåt kom ut med sitt forrige album «Ghetto Media», da han 1. januar slapp «Fredsminister Del 1» sammen med sin trofaste kompanjong Pablo P (Pablo Sven Alcon Ascanio) og tidligere Pen Jakke-kollega DJ Sjel Jonas (Jonas Bjerketvedt).

– Jeg hadde egentlig ikke tenkt til å gi ut flere album, for det er så heavy å lage, men plutselig bestemte jeg meg for å lire av meg litt til. Når det er i livet mitt blir jeg en typisk kunstner, eller forfatter som drar på hytta og skriver, fungerer nesten ikke utenom, forteller Neple om den langvarige reisen som virkelig skjøt fart når koronapandemien gjorde sitt inntog.

– Svarer ikke til noen

Han har vært med i hiphop-gamet siden tidlig 90-tall, og anses av mange som en av de virkelige pionerene innen rap på norsk. Men å leve av musikken på heltid har aldri vært et alternativ.

– Jeg har en fast og veldig fin jobb ved siden av, som assistent for en gutt med cerebral parese. Vi er gode kompiser, og det passer meg veldig bra å jobbe med mennesker.

Ubåt er både rapper, produsent og grafittikunstner. Her foran en piece laget av hans gode kompis «Eksem». (Hermund L. Kjernli)

– Det er også derfor jeg kan holde på med de tinga her, og gjøre det helt independent – si hva jeg vil, gjøre hva jeg vil og trenger ikke svare til noen. Tekstene på skiva er så spaca fordi jeg kan, fastslår han.

Mye har skjedd i livet til Neple i årene som har gått siden «Ghetto Media». Parallelt med det forrige albumslippet fikk han en datter, og han har senere også vært gjennom et samlivsbrudd. Disse store omveltningene, kombinert med å bli ti år eldre og mer voksen, har ført ham dit han er i dag.

Neple har selv tegnet cover arten til det nye albumet. (Stian Neple/Bakpå Records)

Og når han først skulle komme med ny musikk, ballet det fort på seg. Såpass at det ikke ble plass til alt på én utgivelse. Del 2 kommer trolig ut i løpet av 2024.

– Jeg trodde ikke det skulle bli to skiver, men da jeg la opp alt sammen så jeg at vi hadde 120 minutter med lyd. Da måtte jeg begynne å kaste ting, men så syns jeg det var så mye bra materiale at det fikk bare bli et dobbeltalbum. Det er nok litt sånn at det er for de spesielt interesserte, smiler han, og legger til:

– Dette er på en måte den siste dansen til egoet, føler jeg!

Tunge temaer, klassiske beats

Også budskapet på plata – som gis ut på det lille undergrunns plateselskapet Bakpå Records – er preget av den nye, og mer åndelige retningen han har gått i. Kjærlighet på jorda er et gjennomgående tema.

– Det å få andre folk til å finne kraften sin, slutte å gå med bøyde huer, Vi må reise oss og være stolte av den vi er. Man må bare tørre å finne ut av seg sjøl, satse på seg sjøl og ikke følge med så mye på andre, sier Neple.

– I et fly sier de alltid at man i en nødssituasjon skal ta på sin egen maske før man hjelper andre. Du må ha en viss styrke for å kunne fungere som menneske. Det er de tingene jeg har belyst; det gode og det onde, yin og yang, men jeg mener ikke at det er noe feil med det. Jeg mener at lys og mørke skal jobbe sammen for å kunne se kontraster.

I 2021 kom Ubåt og co. med en humoristisk utfordrer i kampen om årets sommerhit. Her fra musikkvideoen til «Den norske sommerkroppen». (Bakpå Records)

Men i likhet med den selvironiske singelen «Den norske sommerkroppen» fra 2021, har det også her blitt funnet plass til en god del humor i alt alvoret.

– Selv om vi snakker om heavy temaer, tenker jeg det er viktig å spøke og tulle litt med det. Jeg har jobbet mye med det å ikke diskutere for mye med folk, heller la folk få ha sitt virkelighetsbilde. Derfor er musikk en veldig bra måte å spre et budskap på, i likhet med film eller litteratur. Da peser du ikke folk, de kan ta det i sitt eget tempo, mener Neple.

Den «ekte»-greia har forsvunnet litt, og det får ikke noen konsekvenser å selge ut, det er liksom det man skal gjøre. — Stian «Ubåt» Neple

Når det gjelder den musikalske stilen, tror han mange vil kjenne igjen den gode, gamle Ubåt. Her leveres det klassisk hiphop med beats og rapstil som nikker tilbake til 90-tallet.

– Jeg følte da vi lagde skiva at vi var på en slags reise i hiphop-historien, en veldig koselig prosess. Vi har sittet og ledd og kosa oss, veldig nostalgiske greier, forteller Neple

– Det er en slags retrobølge som farer nå, så jeg tror vi traff litt der med tinga våre nå, og det har vært veldig gode tilbakemeldinger på skiva så langt.

Som gjesteartister har de fått med seg alt fra veletablerte hiphop-navn som Big Wolv, Jester, Hajoken, Torstein Hyl, God Sort, Profet og Joddski – til nyere artister som Simon Alejandro, Martin Massiv, Eggi, Sakte Flyt, Enkidu, Mandaus, SVNR, Drift og TrippiHippiPippi.

– Jeg har jo holdt på så lenge, at jeg har ikke noe problem med å få med meg folk. Det er enda mer gjester på den neste skiva, og det er på grunn av samholdet i hiphopen. Jeg har tenkt at vi må vise at vi driver med det samme, fighter for frihet og kultur. Vi prøver å gå litt tilbake til de røttene, sier Neple.

Fortsatt glad i «Jakkene»

I tillegg har Ubåt og Pablo P altså fått kompis og mangeårig samarbeidspartner Sjel Jonas til å legge igjen sin signatur på skiva.

– Det er kanskje enda viktigere enn alle gjestene, for han er en så stor del av hele Pen Jakke-sounden. På «Ghetto Media» gjorde jeg scratchen sjøl, og jeg er ikke DJ og klarer ikke de tingene der. Men Jonas er omtrent jazzmusiker på platespilleren, roser Neple.

Vi tuller med at vi har blitt sånne puddelrockere i tights, som flyr rundt på scenen med grått hår. — Stian «Ubåt» Neple

Sammen med Skranglebein (Per Olav Hoff Mydske) – som for øvrig skal gjeste del to av dobbeltalbumet – og Fundamental Lyd (Mathias Rødahl) utgjorde de i sin tid rapgruppa Pen Jakke, som hadde sitt utspring i miljøet rundt St. Croix-huset i Fredrikstad. Etter tre EP-er og ett album, gikk gutta hver til sitt i 2001 – med unntak av noen eksklusive gjenforeningskonserter i 2016.

– Etter break-upet var det en del gnisninger, det har lett for å bli sånn. Man skal finne seg sjøl og sin egen greie, og da er man ærlige med hverandre. Alle egoene skal fram og alle skal si meningene sine. Det er på en måte en veldig bra prosess også, mimrer Neple.

– Alle vi gamle gutta er veldig på samme side nå. Vi er kjempeglade i hverandre, men har blitt forskjellige, så vi kunne ikke gjort det samme nå. Men det var den beste tida i livet mitt, å henge med en sånn gjeng og fly rundt i Norge var helt fantastisk.

Skranglebein, Sjel Jonas og Ubåt under en Pen Jakke-konsert for elever ved Borge ungdomsskole i 2001. (Erik Wiggo Larsen)

Og selv om det nå har gått over 20 år siden «Jakkene fra Østen» var historie, er de fortsatt ikke glemt. På tampen av fjoråret ble låta «Hekta på glass» brukt i TV2-serien «Kids in crime». De fikk også en shout out fra det kanskje aller største navnet i norsk hiphop per i dag, Karpe, i åpningslinjene til «BigPapaGoat_v4_4130422.wav»

– Det er mer enn vi kunne drømme om! Vi blir veldig ydmyke, og får en liten klump i halsen. For vi har vært undergrunn, og når man er en gammel artist havner man gjerne litt bak i rekka. Da er det veldig koselig at Karpe nevner oss, sier Neple.

– De er ordentlige kunstnere og skriver fra hjertet. Jeg møtte dem jo da de var kids, og vet at de ble inspirert av stilen og flyten vår. Det syns jeg er stas, for da betyr det at vi gjorde noe riktig. De har hengt med alle de forskjellige folka, blitt lært opp av Gatas Parlament, Jester og masse folk fra Oslo som tok dem under vingene sine.

Gråhåra raringer

På oppfordring om å dele noen tanker rundt framtida for norsk hiphop, mener han den ser lys ut. Spesielt trekker han fram artister som Køber, samt tidligere nevnte Eggi og Simon Alejandro. Og han har ikke tenkt å henge i noe horn på veggen som en «sjuende far i hiphop-huset».

– Jeg er mer på at vi må slippe de unge fram, og de kommer nå med nye ting som vi må la dem teste og eksperimentere med. Jeg har også prøvd å lage trap og moderne ting, syns det er masse kul ny musikk, men det blir liksom ikke riktig for meg.

Musikkindustrien derimot, har han ikke like mye til overs for.

– Det er så nazi det plateselskap-opplegget, Spotify, det går bare på hvor mange avspillinger du har. Den «ekte»-greia har forsvunnet litt, og det får ikke noen konsekvenser å selge ut, det er liksom det man skal gjøre. Og det er helt greit, det, men for meg blir det ikke så interessant.

– Det gjør også at det ikke blir så mye kunst lenger, folk tør ikke gjøre rare ting. Men vi har vært stae, bare kjørt på og gitt helt faen i de greiene der, fastslår han.

Pablo P og Ubåt har holdt sammen i tykt og tynt. Nå vil de ut på veien med det nye dobbeltalbumet sitt. (Steffen Håkensen)

Til sommeren skal de forhåpentligvis spille på hjemmebane under «Hiphop på Månen», men for å promotere det nye materialet ønsker de også å gjøre noen flere show på scener rundt om i landet som vil ta imot en gjeng aldrende hiphopere.

– Det blir ikke like mye som med Pen Jakke, jeg orker ikke ta hele den Norge rundt-greia. Men at vi skal spille antakeligvis i Bergen og Trondheim, de store byene i Norge, sier Neple.

– Vi tuller med at vi har blitt sånne puddelrockere i tights, som flyr rundt på scenen med grått hår. Jeg håper jo at både de unge og foreldrene kommer, men vi er fornøyde uansett, og driter litt i hvor mange som kommer på konsertene. Vi leverer som om det er for 1.000 folk uansett, og det blir sånn med åra at jeg er takknemlig bare noen gidder å høre på sånne gamle gubber og raringer som oss i det hele tatt, avslutter han med et glis.

