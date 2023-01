The New York Times på helleristnings-jakt i Fredrikstad

De tre helleristningsjegerne Magnus Tangen, Tormod Fjeld og Lars Ole Klavestad er blant dem som har gjort flest funn av helleristninger i Norge. Det har ikke gått upåaktet hen – nå har også internasjonale medier vist interesse for deres nattlige aktiviteter.

Like før jul, på selveste Lucia-dagen, ble journalist Lisa Abend og fotograf David Torch fra The New York Times med på jakt etter helleristninger i kulturlandskapet i Fredrikstad.

Resultatet ble den fyldige reportasjen «When Darkness Falls, Three Friends Find Ancient Art» som sto på trykk i torsdagens papirutgave av avisen.





Fra venstre: Lars Ole Klavestad, journalist Lisa Abend, fotograf David Torch, Tormod Fjeld og Magnus Tangen feiret funnet med gløgg og lussekatter. (Lars Ole Klavestad)

Stor interesse

The New York Times ble grunnlagt i 1852 og er en av verdens største aviser. Med hovedkontor i New York City, utgis den både i USA og internasjonalt. Fortsatt trykkes det papirutgaver daglig, og den er en av få aviser som har beholdt fullformatet. Ukeavisa har rundt 800.000 abonnenter, mens helgeavisa har over 1 millioner abonnenter ifølge tall fra 2020, i tillegg har de over 6 millioner digitale abonnenter som daglig får med seg nyheter fra fjern og nær. Avisa har vunnet 132 Pulitzer-priser.

– Jeg trodde først at det var noen som var ute etter å lure meg da de tok kontakt, sier Lars Ole Klavestad.

– Men det viste seg å være reelt. De ville komme til Fredrikstad og være med ut på jakt etter helleristninger, forteller han.

Kvelden skulle vise seg å bli helt magisk.

– Det hadde jo vært kuldegrader lenge, men akkurat den kvelden kom den første snøen. Det var en helt lett puddersnø. Når den la seg oppå helleristningene og vi børstet den vekk, kom figurene tydelig fram. Det har jeg aldri sett før!, forteller han.

[ Tormod fant ukjent gravfelt på 1881 ]

Da stor-avisa kom på besøk, kom også vinterens første snøfall. Normalt sett er snø til ulempe for jegerne, men akkurat denne gangen var bakken så kald og snøen så lett, at det gikk fint å koste den vekk. (Lars Ole Klavestad)

Helleristningene kommer best fram når man lyser på dem fra siden. Ringene nederst i bildet er spor etter en rev som har gått over feltet. (Lars Ole Klavestad)

Levende bilder

Lars Ole Klavestad er utdannet landskapsarkitekt, men jobber også som kunstner og formgiver. Magnus Tangen er arkeolog, og Tormod Fjeld er grafisk designer.

Jegerne forklarte til avisa at det er perfekt å være tre personer på jakt. Da kan en koste, mens en holder lyset, og den tredje ser etter helleristningene. Jakten foregår på natta, ettersom det er da de enklest kan finne dem.

I løpet av alle årene med nærgående studier av de urgamle kunstverkene, har Magnus Tangen forstått at helleristningene må ha vært brukt til å fortelle historier. Ved å bruke levende lys plassert ved siden av helleristningene, kan figurene ha sett ut som om de beveger seg, og historiene kommet til live.

Teorien underbygges ved at det ved flere av helleristningsfeltene også er funnet spor av samtidig bruk av ild.

De tre kameratene har kostet fram mer enn 600 helleristninger, siden de startet i 2016, og dermed mer enn doblet antall kjente helleristningsfelt i Østfold. Jegerne gjør forarbeid ved å sjekke vannlinjer og flyfoto etter tegn som er lovende.

Saken ble også omtalt i NRK Oslo og Vikens distriktssending torsdag kveld.

[ Sensasjonelt funn av helleristninger i Råde ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen