Rapperen Eggi fikk med låten «Gangsta» i «Blodsbrødre»: – Tilbake til røttene mine

– At låten er med i TV 2-serien er sinnssykt fett. Nå som serien er med i Netflix også, så kan det ha stor betydning for hvor langt musikken kan nå ut, sier Eggi, alias Egzon Salihu, til NTB.

Og sikter til at allerede før «Blodsbrødre»-premieren på TV 2 19. februar har strømmetjenesten Netflix skaffet seg de globale rettighetene, og vil vise den som «Gangs of Oslo», ifølge 730. Serieskaper er Ole Endresen, som tidligere har hatt regi på blant annet «Young Wallander», «Bulletproof» og «Lilyhammer».

– Jeg er svært takknemlig for at Ole Endresen og teamet hans valgte mine låter, sier Eggi, som er født i Sverige, er oppvokst i Fredrikstad og har opphav fra Kosovo. Han kommer med låten «Gangsta» fredag 13. januar.

Der er han tilbake til raprøttene sine, etter å ha utforsket litt mer uptempo låter. Senere i år slipper han en EP, som han laget i en sterk periode i livet sitt.

– Jeg begynte å lage EP-en med mye sinne inne i meg. Alt stoppet opp da min far fikk kreft, og jeg var med ham hver dag på sykehuset. Å se ham komme seg godt ut av det åpnet øynene mine for alt det gode jeg har i livet. Ting som man vanligvis tar for gitt. Fremover kommer musikken min til å være litt lettere å fordøye, da jeg prøver hver dag å bli en bedre versjon av meg selv, sier Eggi til NTB.