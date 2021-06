Hiphop-pioner gjør comeback med selvironisk sommerlåt

– Det er en partylåt som er lett og ledig. Tekstene er tullete med mye bløtkake- og slapstickhumor, metaforer, og jeg føler vel egentlig at vi har toppa oss sjøl på den fronten. Den høres kanskje enkel ut ved første lytt, men den er finurlig skrevet, så man vil oppdage nye ting i teksten når man hører den flere ganger. Og så er det morsomt om man kan få folk til å danse litt, forteller Neple om «Den norske sommerkroppen».

Fredag 25. juni 2021 er en merkedag både for 46-åringen selv, og for mange av dem som har et nostalgisk forhold til norsk hiphop. Det er slippdatoen for det som kanskje kan betegnes som en utfordrer til tittelen årets sommerhit, og samtidig den første nyutgivelsen fra Ubåt siden albumet Ghetto Media som kom helt i starten av 2013.

– Det er koselig å komme med noe nytt, og det blir jo et slags comeback som er litt mer kommersielt enn det vi drev med før. Om ikke kommersielt i tradisjonell forstand, så i alle fall mer tilgjengelig for flere, mener Neple.

[ Hederspris til DJ Vera ]

Hyllest til det som var

Som ett av medlemmene i Fredrikstad-gruppa Pen Jakke, er Ubåt blant foregangsfigurene innen norskspråklig rapmusikk. Og selv om det nå har gått 20 år siden «Jakkene» gikk hver til sitt, er de langt fra fremmede for å bidra på hverandres låter. På «Den norske sommerkroppen» bidrar både Skranglebein og Pablo P med hvert sitt vers.

– Det er jo fra den gamle gjengen, jeg og Pablo henger sammen, og han har vært sidekicken min etter Pen Jakke-tida. Men så har han etter hvert blitt mye mer enn det, skriver tekster og er mer engasjert og med i produksjonen.

– Skranglebein er selvfølgelig en gammal kompis, og jeg føler denne låta er litt Pen Jakke-aktig hvis vi skulle gitt ut noe i 2021. Sånn sett er den også en hyllest til gamle Østen, Fredrikstad og den tida der, sier Neple.

[ Alvilde (13) rørte juryen med sterk og personlig tekst ]

En sparsommelig tildekket Skranglebein under innspillingen av musikkvideo. (Bakpå Records)

Flust av Fredrikstad-referanser

Og gleden over å gjenforenes er i høyeste grad gjensidig.

– Vi har jo kjent hverandre siden tidlig 90-tall, og da var det veldig deilig å kunne gjøre noe sammen med gamlegutta igjen, i den ekte Pen Jakke- og Fredrikstad-ånden igjen – med masse referanser til ting som både Bjørnen-revyen og Tre Kæll. Det er lettbeint, med klein humor og høy selvironi-faktor, sier Per Olav «Skranglebein» Hoff Mydske.

– Ubåt er en så positiv fyr, og har alltid vært en autentisk kunstner, så det er gøy å få være med på det prosjektet her sammen med han, legger han til.

Jeg har alltid vært undergrunn, men håper jo at det i alle fall kan bli en hit der. — Stian «Ubåt» Neple

Mydske tror låta har potensial til å bli en gjenganger i Sommer-Norge.

– Jeg prøver bevisst, i alt, å ikke ha forventninger. Men den har et catchy hook og er lett å få på hjernen, og alle låter som er koblet opp mot en spesifikk årstid eller stemning – enten det er sommer, jul eller påske og afterski – får ofte et langt liv etterpå. Så jeg tror nok den kommer til å være på mange sommer-spillelister i åra som kommer, både i Fredrikstad men også ellers i landet, for det er mange old schoolere rundt omkring som husker gjengen fra Fredrikstad.

– Du må få med at det er en dritfet låt med en kjempemorsom musikkvideo, som alle må bumpe i sommer, avslutter Mydske.

[ Fra artist til syngende gartner ]

Overgår Mads Hansen

Videoen det siktes til ble spilt inn i sommerparadiset Foten, en kort kjøretur fra Fredrikstad sentrum, og det er heller ikke tilfeldig.

– Vi valgte det stedet der vi var mest som kids, og der har man alt – stupetårn, strender – så det var veldig fint å spille inn der ute. Videoen er også veldig slapstick, og henger nøye sammen med teksten i låta, forteller Stian Neple.

I de varmeste månedene i 2018 var det tidligere fotballspiller, nå programleder og samfunnsdebattant Mads Hansen som regjerte hitlistene med sin landeplage med nesten samme navn. Neple innrømmer glatt at han har hentet litt inspirasjon derfra.

– Den er også humor, men det som er gagen i låta vår er at vi drar den enda lenger. Her rapper vi om medaljens bakside når sommeren kommer og vi har glemt å sole oss, slanke oss, tuller litt med kroppspresset og alt det andre som er i samfunnet.

– Så det ligger en form for alvor under humoren?

– Det gjør jo det, og man kan høre at vi er veldig bevisste på hva vi skriver, men samtidig ikke tørre folk. Vi legger humor i det, og om ikke en moral, så er det en slags etisk greie der, mener Neple.

[ Årets Ord i Grenseland utforsker moderskapet (+) ]

En atskillig yngre Ubåt på scenen med Pen Jakke under en konsert på Borge ungdomsskole i 2001. (Erik Wiggo Larsen)

Samler stjernelag

Nå jobber han på spreng med å stable på beina et nytt album, som etter planen skal komme ut neste år. Der kan det forventes en salig blanding av musikkstiler som mikses med den Ubåt gamle fans kjenner.

– Jeg har holdt på så lenge at nå gjør jeg alt mulig, noe som er litt mer folkemusikk, men også noen klubbting. Jeg prøver å hente inspirasjon fra flere ulike sjangre som jeg har digga lenge. Før Pen Jakke-tida drev jeg med rockeband, så vi eksperimenterte mye før også, men det var mye som foregikk på bakrommet og aldri kom ut til folket, utdyper Neple.

Vi har jo kjent hverandre siden tidlig 90-tall, og da var det veldig deilig å kunne gjøre noe sammen med gamlegutta igjen. — Per Olav «Skranglebein» Hoff Mydske

På plata får han med seg en rekke ringrever og legender. Neple nevner blant andre Joddski, Sjef R fra Side Brok og Jester, navn som klinger velkjent i ørene til de fleste med et langvarig forhold til norsk rap. Men også andre Fredrikstad-baserte artister som Mirre, Eggi og Profet fra Lok Allé.

– Vi kjenner alle i norsk hiphop omtrent, og skiva handler om det samholdet som er i miljøet. Derfor blir det masse gjester, alle de store folka i norsk hiphop, men også mange som er undergrunn. Så vi har dratt litt mer utpå og fått med dem vi kjenner inn i galskapsuniverset vårt, forteller han.

Men først ut er altså «Den norske sommerkroppen», og hovedpersonen kjenner på sommerfuglene når nytt materiale slippes etter årelang tørke.

– Jeg har alltid vært undergrunn, men håper jo at det i alle fall kan bli en hit der. Vi er jo ikke vant til å lage en singel eller ha noen hits, så vi bare koser oss, og låta er egentlig en speiling av det. Men det blir veldig artig å se hvordan folk tar den imot, avslutter Neple.

[ Kulturskolen flytter inn på SFO (+) ]

Cover art til singelen "Den norske sommerkroppen" av Ubåt, Pablo P og Skranglebein. (Bakpå Records)