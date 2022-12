Kongo-veteranene ut til halvannen million TV-seere

Martiniussens avslørende dokumentarfilm, om de norske FN-veteranene fra Kongo på 1960-tallet, er tilgjengelig på Altibox fra 5. januar. Digital-TV-leverandøren, med 700.000 abonnenter og nærmere halvannen million norske brukere, har sikret seg rettighetene for seks måneder.

Filmskaperen fra Fredrikstad forteller om en trang fødsel for virkelighetsfortellingen han brenner for, både profesjonelt og personlig. Et traume i familien hadde i årevis gitt 47-åringen bare små drypp av kunnskap om en viktig, men for nordmenn flest svært ukjent, del av norsk etterkrigshistorie.

Journalist Erik Martiniussen fra Fredrikstad har jobbet i flere år med dokumentarfilmen om Kongo-veteranene, som på nyåret blir tilgjengelig hjemme i stua hos 700.000 Altibox-kunder. (Privat)

– Filmen har møtt stengte dører hos alt fra Viken filmsenter til Norsk filminstitutt (NFI) da jeg søkte finansieringsstøtte, og jeg har måttet gjøre absolutt alt selv gjennom hele prosessen. På et tidspunkt måtte jeg til og med tigge penger på Spleis. Fast plass i kinoprogrammene har også vært vanskelig, men det ser jeg i ettertid at jeg kanskje kan skylde meg selv for. Jeg burde koblet inn kinodistributørene på et tidligere tidspunkt for at de skulle fått bedre tid på seg, men selvtilliten var ikke helt på topp til å gjøre det etter laber interesse fra andre, forklarer Martiniussen til Dagsavisen Demokraten.

Takker veteranene

11 spesialvisninger på kino, blant annet i hjembyen Fredrikstad og fra Tromsø i nord til Hamar i øst, Kristiansand i sør og Stavanger i vest, er det likevel blitt, før filmen på nyåret altså får et langt større publikum gjennom strømmetjenesten.

– Jeg er stolt og glad for at filmen nå kommer på Altibox. Jeg kunne ikke ha fått en bedre julegave. Det var flere om beinet, men Altibox viste fra start størst interesse, sier Martiniussen.

Rundt 1.200 norske soldater tjenestegjorde som FN-styrker i Kongo på 1960-tallet – et kapittel i norsk etterkrigshistorie som var svært lite belyst inntil journalist Erik Martiniussen skrev en lengre reportasje for Morgenbladet i 2016. Nå står samme mann bak en dokumentarfilm om Kongo-veteranene. (John Gleadell)

Kongoveteranene forteller historien om norske FN-veteraner som var i Kongo på 1960-tallet. Filmen avslører helt ukjente historier om nordmenn som ble tatt som gisler og satt ukesvis i krigsfangenskap. Ingen av dem fikk fortjenestemedaljer.

– En motivasjon var å fortelle et viktig kapittel i norsk historie, som ikke allerede var fortalt. Den andre var et håp om at filmen kan føre til en slags oppreisning og at Forsvaret gjør noe for disse veteranene i etterkant, sa Martiniussen i et Dagsavisen-intervju i november.

Han er full av takknemlighet for at filmen i det hele tatt er blitt til og for at den snart vil nå et større publikum.

– Denne filmen har blitt til mot alle odds, men har ikke vært til å stoppe. Jeg vil først og fremst takke veteranene som har stilt opp med sine historier og gjort denne filmen mulig. Videre vil jeg takke Fritt Ord, som har støttet filmen fra start til slutt, fortsetter Martiniussen.

Håper NRK kommer på banen

De som abonnerer på andre strømmetjenester enn Altibox vil foreløpig ikke kunne se filmen i egen stue. Når avtalen for seks måneder er utløpt, vil det imidlertid være mulig for NRK, Netflix og andre til å sikre seg rettighetene.

– Det er klart at det ville vært enda bedre om NRK hadde kjøpt filmen, erkjenner filmskaperen, og vet at den ville nådd enda flere seere.

Kongoveteranene har tidligere vært valgt ut til flere filmfestivaler, blant andre Nordic Docs, Scif i Helsinki og Moving Pictures Festival i Antwerpen. Foruten de 11 visningene på utvalgte kinoer landet rundt, har også Vega kino i Oslo satt opp filmen seks ganger.

Slik presenteres filmen på egne nettsider:

«De var pionérer for FNs fredsbevarende styrker og ble sendt på livsfarlige oppdrag. Da de kom hjem til Norge ble de bedt om å ikke fortelle noe om hva de hadde opplevd».

Filmskaperen er kritisk til måten de norske FN-soldatene ble behandlet på her hjemme etter endt Kongo-tjeneste. Verken debrief eller vurdering for fortjenestemedaljer sto på plakaten.

– Vi sviktet dem. Det er skammelig, har Martiniussen tidligere uttalt til Dagsavisen.

