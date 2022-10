Stian (38) lager kunst av gamle sykehusrom: – En følelse av 20 utstillinger i én

Hvem: Stian Borgen (38)

Hva: Kunstner

Hvorfor: Har kunstutstilling på gamle Veum sykehus i helga

Kunstneren er opprinnelig fra Tønsberg, bor i Aremark og jobber i Fredrikstad. (Privat)

Okei her er det mye greier, så la oss starte med location. Du og Vegard Blomberg skal ha en utstilling på gamle Veum sykehus?

– Det stemmer! Vi har vært rundt, og hatt en utstilling i Moss, hvor vi var i en gammel bilfabrikk. Det er noe med å gjøre det i noe som ikke er et galleri, som ikke har disse faste rammene for hvordan man presenterer en utstilling. Her oppe er det veldig mange, forskjellige type rom, så det gir en følelse av å ha 20 utstillinger i én.

Ja, dere har forandra lokalene også?

– Jeg hadde en drøm.. Det stedet minner meg egentlig om Jarlsberg hovedgård i Tønsberg, der jeg er fra. Sykehuset er stort og herskapelig, og noe du ikke får komme inn i. Så det var veldig spennende å komme inn der. Det er et mansion, som et stort slott nede i England. Vi har laga noen store stuer, et veldig stort soverom med en peis så det blir godt og lunt.

Jeg så det peismaleriet!

– Det er gøy å jobbe med en sånn type utstilling.

Og under forberedelsene har dere bodd i hver deres bobil. Hvorfor ikke bare sove hjemme?

– Nå har det seg sånn at jeg bor ganske langt unna, i Aremark. Men jeg har studioet mitt og all jobbingen her i Fredrikstad, så jeg føler jo at jeg bor i Fredrikstad. Når vi har holdt på her, blir det lange dager. Jeg holdt på til klokka to i natt, og så var det på igjen i åtte-tiden i dag tidlig. Det blir noen timer! Da rekker man ikke å kjøre hjem. Det er noe med at når man går det i det, så blir det også veldig bra. Man lager seg nye tanker, ser ting man ikke så tidligere.

[ Det er begrenset hvor mange drømmere et samfunn kan håndtere før det bare blir rot og flowerpower ]

Skal du bli omreisende kunstner nå?

– Nei, men man ønsker jo å flytte seg litt rundt. Det blir nok å ha hovedbasen her, men det er gøy å ha utstilling andre steder og. For noen år tilbake var jeg i USA, og jeg har vært noen turer nedover i Bangkok. Jeg har ikke stilt ut der, men prøver å jobbe meg inn mot noe. Og så blir det litt rundt i Norge.

Hvordan er det å være en Fredrikstadkunstner?

– Man kunne vel ikke vært noe bedre, tenker jeg! Jeg føler vi har et veldig unikt miljø her i Fredrikstad. Kvalitetsmessig er det nærme Oslo. Det er et annet type profesjonelt miljø her, og jeg er heldig som også har studio midt i der hvor de fleste er.

Hva er det du viser frem på utstillingen?

– Jeg har jobba litt med installasjoner, og romma har blitt til forskjellige installasjoner. Kunsten min har egentlig beveget seg fra å bare være kunst på veggen til å handle mye om rommet og hvordan man presenterer det. Vi har et opp-ned-rom, for eksempel, og masse forskjellige type rom. Jeg har også jobba en del med video, filma gater, veier, mennesker og bymiljø.

Det gjør jo det å dra på utstilling litt ekstra spennende!

– Det er ikke en vanlig A4-utstilling der det bare er ett rom å se bilder i, rett på veggen. Det handler om komposisjonen av rom og bilder, rytmen, og det er spennende å gå igjennom, se noe nytt.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å få jobbe med kunst! Det er det som gjør meg mest lykkelig, og mest sliten.

[ Utenfor E6, vestenfor drøm ]

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg vil jo si at Jan-Erik Fjell sine bøker har betydd mye.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da tror jeg egentlig jeg ligger på sofaen og ser litt for mye på tv.

Er det noe du angrer på?

– Nei, egentlig ikke! Jeg føler man gjør mye dumt, men at man ikke skal angre. Man lærer og blir klokere.

Hva liker du best ved deg selv?

– Det er vanskelig. Jeg gir meg jo aldri da, så det må være den egenskapen jeg liker best. Selv om ting kan være vanskelig, så stopper jeg ikke opp. På godt og vondt!

Hvilke tre gjester ville du invitert på middag?

– Oi! Jeg tror jeg måtte invitert en kunstner. Jean-Michel Basquiat! Han er et forbilde når det kommer til graffiti. Også tenker jeg vi hadde måttet ha med kongen, for han får man aldri til middag. Og han siste, det er Jan-Erik Fjell, for vi har veldig lyst til å dra på middag med kongen. Så da fikk vi ordna det!

