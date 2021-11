Cathrine og Secret Garden kommer på julebesøk til Fredrikstad

Av Gitte Johannessen

Når Secret Garden begir seg uti juleland, er alt basert på egenskapt originalmusikk.

– Vi utfordrer både oss selv og ikke minst publikum med bare nye julesanger. Da jeg gikk inn i dette prosjektet var jeg veldig opptatt at om julen kun er en tid hvor vi vender oss tilbake til tradisjoner. Alle liker jo å få en dose med «Glade Jul» og «Deilig er jorden» – jeg også! Men er vi også åpne for å skape nye juletradisjoner – ta imot nye impulser? funderer han og legger til:

– Det er også grunnen til at vi ikke har gjort dette tidligere. «Julen» har aldri vært et tema for oss.

Tilfeldighet

Men det er koronapandemien som er bakteppet her også. Secret Garden var midt inne i en inaktiv periode, først på grunn av Fionnuala Sherrys kreftbehandling, før covid kom rett i kjølvannet. Da skrev Løvland noen sanger til gruppens sanger Cathrine Iversen, som har faste julekonserter i Fredrikstad.

– Det førte til at vi bestemte oss for å spille dem inn til eget bruk. Dette kom Universal for øret og noen måneder senere satt vi i studio med full produksjon. Uten at vi hadde en konkret plan resulterte dette i syv nye sanger som ble utgitt til jul i fjor, oppsummerer han tilblivelsen av «Sacred Night».

Da pandemien fortsatte inn i et nytt år, Irland var totalt nedstengt, og Secret Garden måtte avlyse nye turneer, bestemte Løvland og Sherry seg for å videreutvikle 2020-utgivelsen. Og nå har de akkurat sluppet løs et fullt album med fem nye sanger lagt til, under tittelen «Sacred Night – The Christmas Album».

– Dermed kunne vi begynne å se på muligheten av å gjøre en julekonsert med eget repertoar. Når vi nå skal gjøre en hel juleturné er det viktig å få frem at det «jul» på Secret Garden-vis – ikke en tradisjonell julekonsert, understreker Rolf Løvland om de 16 konsertdatoene.

Har troen

I forkant av julekonsertdebuten sier Rolf Løvland at det er som å bevege seg inn på et nytt og ukjent territorium. Men responsen på fjorårsplaten «Sacred Night» gjør at han har troen, sier han til NTB.

– Jeg må legge til at vi binder de nye julesangene sammen med kjært og kjent Secret Garden – repertoar. De som kommer for «You Raise Me Up» vil ikke bli skuffet, smiler han.

– Etter fjorårets nedstengte jul – tror du at publikum hungrer ekstra etter julekonserter i år?

– Det håper jeg. Antall «juleartister» i år er som et startfelt av løpeklare hester. «Konkurransen» er stor. Alle har ventet på muligheten av å komme i gang igjen. Jeg tror publikum også er klare for dette, selv om jeg også merker at det tar litt tid å vende seg til tanken om at det faktisk er mulig å gå på konsert igjen. Jeg var på min første konsert i sommer – en stille og vakker salmekonsert i kirken. Jeg kjente at jeg var sulten i alle fall.

To vokalister

Secret Garden legger ut på landeveien 1. desember, og skal spille seg frem til 18. desember i byer og steder som Ulsteinvik, Sandane, Bergen, Stord, Stavanger, Mandal, Arendal, Nøtterøy, Fredrikstad, Lillehammer, Drammen, Oslo, Skien, Kristiansand og Sandefjord.

Med seg har Rolf Løvland og Fionnuala Sherry sangerne Cathrine Iversen, som har vært en av Secret Gardens faste vokalister siden 2010 både i studio og på plate, og Espen Grjotheim, som også er del av det faste laget. Med på turen er et fullt band.

Secret Garden kan ifølge plateselskapet sitt vise til over tre milliarder streams og fem millioner solgte album rundt i verden. I løpet av to tiår sammen har den irsk-norske duoen samlet 113 platinatrofeer, og opptrådt fra Dublin til Denver og fra Bergen til Beijing, heter det videre.

I 2021 har det også vært 20-årsjubileum for «You Raise Me Up», som regnes som en av de mest covrede låtene i det 21. århundre: Den er spilt inn av mer enn tusen artister på over 40 språk, blant dem Josh Groban og Westlife, og de ulike variantene er spilt mer enn én milliard ganger på YouTube.

