Jan-Erik Fjell bytter bestialske drap med overmodig olabil-satsing

– Det har vært veldig deilig å slippe alle de 100 røde trådene som må samles på tampen. Samtidig gikk jeg inn i dette og trodde det var lettere å skrive barnebøker enn krim, men jeg syns det er vanskeligere. Det er faktisk kjempevanskelig, men fordelen er at historiene er mye kortere. Vanligvis er bøkene mine på rundt 100.000 ord, mens denne er på cirka 7.000, forteller Jan-Erik Fjell til Dagsavisen Demokraten.

Sammen med forfatterkollega Ulrik Høisæther lanserer han nå «Skrytepappa og det dustete veddemålet», som er å finne i butikkhyllene 3. november, med barn i alderen 6 til 9 år som hovedmålgruppe. «I et vanlig hus i en liten by bor Mats og Lisa sammen med moren og faren sin. Moren er brannsjef, og faren er verdensmester i ALT – det tror han i hvert fall selv. Skrytepappa er selvutnevnt ekspert på det meste», innleder forlaget Strawberry Publishing i sin omtale av boka.

– Det skal være et olabil-race i byen, og Skrytepappa inngår et veddemål med den sleipe naboen. Han er selvfølgelig sikker på at han er best i verden på dette også, men Mats og Lisa skjønner fort at det ikke blir bygget noen olabil engang uten deres hjelp. Og så har de jo vedda om noe som vil være katastrofe for Mats og Lisa hvis de taper, utdyper Fjell, påpasselig med å ikke røpe for mye av handlingen.

Flere på vei

Illustratør Thomas Krikeberg står bak både omslaget og de øvrige tegningene som følger historien om Skrytepappa, Mats og Lisa. (Strawberry Publishing)

Planen er at dette skal bli den første av mange bøker om Skrytepappa, der hele konseptet dreier seg rundt at Mats og Lisa må redde situasjonen når faren deres har tatt seg vann over hodet. Allerede er minst tre oppfølgere på trappene.

– Nå har vi egentlig et komplett manus til, bare litt småflikking igjen, så den kommer nok til våren. I tillegg har vi et manus som er halvferdig, og en idé. Tanken er at dette skal bli en lang serie, men at hver bok skal kunne stå på egne bein med avsluttende historier – at man fint skal kunne hoppe inn på bok nummer fire, selv om karakterene er de samme, sier Fjell.

– Vi er så heldige å få jobbe med en sinnssykt flink tegner, Thomas Kirkeberg, som vi er veldig glad for å ha med på laget. Med en gang vi så tegningene hans, skjønte vi at det var helt riktig strek. Og i barnebøker er illustrasjonene minst like viktige som selve historien, skynder han seg å legge til.

Internasjonalt potensial

Det var Fjells krimkollega og medforfatter Ulrik Høisæther som klekket ut ideen til den nye barnebok-serien. (Magne Risnes)

Både han og Høisæther har først og fremst skrevet krimbøker tidligere, myntet på voksne lesere. Da de skulle skape noe for et yngre publikum, ble de umiddelbart enige om, og fast bestemt på å gå i en annen retning.

– Vi har kjent hverandre i 10–11 år, og har lenge leflet med ideen. Så hadde vi møter med flere som syntes det var kult at vi ville skrive for barn, men de aller fleste ville ha barnekrim. Der har vi allerede Jørn Lier Horst som gjør det bedre enn noen annen, og det er nok av andre detektivbøker for barn. Da måtte vi til humor, ispedd litt spenning og action. Derfor måtte vi også si nei til flere, fordi vi ville være tro mot prosjektet vårt, sier Fjell.

– Ulrik ringte meg med en god idé, og jeg tente med en gang. Det er egentlig kjemperart at det ikke har blitt gjort før, for dette er noe som passer i alle land. Alle kjenner jo en type som «Skrytepappa», og vi ville også at dette skulle være moro for foreldrene og andre voksne som leser sammen med barna, fortsetter han.

Spent på mottakelsen

I august kom den åttende boka om Fjells krimhelt Anton Brekke, og det er foreløpig uvisst om det blir noen flere bøker fra dette universet i framtida.

– Akkurat nå er jeg forsynt, selv om jeg er veldig glad i Anton Brekke og de andre karakterene. Jeg hadde også en kontrakt på åtte bøker, og nå har det kommet åtte. Så får vi se, men nå er det «Skrytepappa» som får fullt fokus, fastslår forfatteren.

Og han innrømmer at han kjenner lite ekstra på sommerfuglene i magen rundt denne første utgivelsen i ny sjanger.

– Nå gleder jeg meg til den er ute, og er veldig spent, mer enn jeg har vært i alle fall ved de to siste Anton Brekke-utgivelsene. Det kan jo ikke være noe annet enn at dette er noe helt nytt, avslutter han med et smil.

