Oppfordrer unge stemmer til å dele ærlige koronahistorier

– Dette skal være et nøytralt sted for å få ut følelser, og vi har fått mange tilbakemeldinger på at det har vært deilig å tømme seg. Det syns jeg er godt å se, samtidig som det kan være tøft å lese, se eller høre bidrag fra veldig unge stemmer som går gjennom en vanskelig periode, sier Per Olav «Skranglebein» Hoff Mydske til Dagsavisen Demokraten.

Han er juryleder for konkurransen som er i regi av Fargespill Østfold og ble lansert 22. mars. Deltakerne deles inn i tre aldersklasser – 9-13, 14–17 og 18–22 år – og velger selv sjanger og format, alt fra rap- og sangtekster til dagboknotater. I tillegg til å sende inn et skriftlig bidrag, kan man også lese inn en lydfil eller lage en video med mobiltelefonen.

Vil la tekstene leve

Ved siden av sjangerfriheten står de unge deltakerne også fritt til å skrive om hva de vil, så lenge det dreier seg om noe de har tenkt, følt eller opplevd det siste året. For Mydske er det viktig å presisere at det heller ikke stilles noen krav til språklige eller grammatiske ferdigheter, men at de ønsker seg ærlighet.

– Det vi har fått inn til nå har vært veldig i tråd med utlysningen om at dette er en lavterskelkonkurranse med fokus på innhold. Det er ikke litterære mesterverk som har blitt levert, men veldig personlige og sterke hverdagsfortellinger om hvordan det er å være ung akkurat nå. Alle de vanlige problemene som unge sliter med, har bare blitt forsterket det siste året, fastslår Mydske.

Alle bidragene behandles konfidensielt, og det er opp til barna og ungdommene som har levert dem inn hva som skal skje med dem i etterkant av konkurransen – om de ønsker at det skal komme på trykk eller framføres fra en scene, enten av dem selv eller andre.

– Forfatterne eier teksten sin selv, og kan velge full anonymitet, men vi jobber for at de også skal få et liv i etterkant, både i trykt format og for eksempel på litteraturfestivaler. Mye av det som sendes inn er også sangtekster og låter, og vi samarbeider med mange ulike aktører, så det er flere ulike arenaer for å presentere dette, sier Mydske.

– Vi har ikke noe mål om å skape forfatterspirer eller gi folk en ny sti i livet, men ønsker å nå dem som ikke har noen egenerfaring med å skrive om seg selv fra før av, og gi dem en plattform å prøve seg fram på, legger han til.

Rapper Per Olav «Skranglebein» Hoff Mydske, blant annet kjent fra Fredrikstad-gruppa Pen Jakke, er juryleder for skrivekonkurransen. (Roar Vestad)

Kjendisinspirasjon

Det er mulig å sende inn sitt bidrag til og med søndag 2. mai, og Mydske oppfordrer nå alle skoler i distriktet til å implementere konkurransen i timeplanen denne uka slik at flest mulig får mulighet til å delta.

– Hver dag gjennom hele denne uka kommer det også til å bli delt inspirasjonsvideoer på Fargespill Østfolds kanaler på sosiale medier fra norske artister og TV-profiler som Leo Ajkic og Nosizwe Baqwa, som vil utfordre enda flere til å bli med. Vi har funnet folk som selv har et forhold til Fargespill, og som jeg vet har hatt et stort utbytte av å jobbe med tekst og kjenner godt til viktigheten av å få ut følelsene sine på denne måten, sier jurylederen.

I forbindelse med konkurransen har det blitt arrangert skrivekurs sponset av UKM Norge for å coache deltakerne.

– Onsdag 28. april klokka 15 til 18 er det siste digitale skrivekurset, og man kan melde seg på ved å sende mail til ove@fargespillostfold.no, skyter Mydske inn.

Alle som sender inn bidrag vil også få tilbud om både mer av dette og andre gratis kulturaktiviteter i etterkant.

Opplevelsespremier

Det er også hentet inn rikelig med premier som skal treffe de ulike målgruppene – blant annet fulldekket mopedførerbevis, innspillingstid ved fire ulike lydstudioer, sesongkort til FFK og Stjernens hjemmekamper, gavekort på kjøpesentre og billetter til Tusenfryd. Mydske minner samtidig om at de gjerne vil ha inn enda mer de kan belønne deltakerne med, og oppfordrer derfor aktører i næringslivet til å donere flere premier.

– Vi prøver å samle inn nok til at alle som deltar blir premiert på ett eller annet vis. Unge i dag liker i enda større grad å være ute og få ting til å skje sammenlignet med tidligere generasjoner, men når ting blir stengt ned er det fort gjort å gro fast i nye vaner. Derfor har vi ønsket at flere av premiene skal være opplevelser man ikke har fått tilgang til det siste året, og som man må ut av huset for å få, sier Mydske.

– Til høsten starter det opp mange kule tilbud lokalt rundt omkring, mye av det som har vært stengt åpnes opp, og det satses hardt på at unge skal få noe å fylle hverdagene med igjen. Det er lett å glemme at det er de som har ofret mest det siste året, selv om det har blitt løftet litt mer den siste tida, og det må settes av midler for å ivareta dem og få folk ut av hjemmene sine igjen, avslutter han.

Emil Røgeberg i Fredikstad ungdomsråd er klar på at koronaåret har vært tøft for mange unge. (Privat)

– Godt initiativ

Lederen for Fredrikstad ungdomsråd, Emil Røgeberg, er en av dem som kan skrive under på at koronatida har vært krevende for barn og unge.

– Blant annet har det vært kjipt med hjemmeskole, og at man ikke kan trene eller møte venner som vanlig. Jeg tror det siste året har vært veldig tøft for mange, og at flere har følt seg mer ensomme. Noen har kanskje også mistet noen man er glad i.

– Det kommer nok til å være flere unge som sliter med den psykiske helsen nå som man har hatt nedstengte fritidstilbud og tidvis redusert tilgang på andre viktige tilbud som helsestasjonen for ungdom, sier Røgeberg til Dagsavisen Demokraten.

Han berømmer derfor Fargespill Østfold for å gi unge en arena der de kan dele sine personlige erfaringer fra året som har gått.

– Dette høres ut som en veldig fin konkurranse og et godt initiativ. Det kan være veldig viktig for mange å få beskrive hva de føler, og ved at noen leser disse tankene man har kan man også få en følelse av å bli sett og hørt, mener Røgeberg.

Rørt sponsor

Også daglig leder Joachim Johannessen ved Per’s trafikkskole, som blant annet har sponset konkurransen med premier i form av mopedførerbevis og trafikalt grunnkurs, lot seg rive med da forespørselen fra Skranglebein og Fargespill tikket inn i innboksen.

– Det er jo litt harde tider for alle mann, og selv om dette ikke akkurat er tida for sponsing, så fant vi fort ut at dette var noe vi hadde lyst til å støtte opp om. Da jeg fikk den e-posten om at ungdom skulle få uttrykke følelsene sine rundt det de har opplevd gjennom koronatida, ble jeg rett og slett litt rørt, og tenkte umiddelbart at det sikkert er en del voksne som også hadde trengt dette, sier Johannessen.

Både gjennom jobben som kjøreskolelærer og privat har han sett hvordan unge mennesker preges av de begrensningene det siste drøye året har innebåret.

– De har måttet være mye hjemme, og jeg har selv barn på 20 og 17 år, og ser hvordan livskvaliteten deres har blitt dårligere dette året. Man kjenner jo på det selv, når man har hatt disse koronarestriksjonene over tid og vi alle er innestengt, at det er en utfordring, sier Johannessen.

Få ut finger’n

Skrivekonkurranse for barn og unge mellom 9 og 22 år, i regi av Fargespill Østfold

Ved å gå inn på fåutfingern.no kan deltakerne sende inn skriftlige bidrag, lydfiler eller mobilvideoer som tar for seg hva de har tenkt, følt og opplevd gjennom koronaåret – både det positive og negative

Det stilles ingen krav til språk, grammatiske ferdigheter eller sjanger – ønsket er å få fram ærlige historier fra unge stemmer i en tid som har vært annerledes og krevende for mange

Alle bidrag bedømmes av en jury som består av ulike kulturaktører: Per Olav Hoff Mydske (juryleder), Dina Billington (Fargespill Østfold), Helga Aakre (Scenekunstrådet i Fredrikstad), Thomas Østgaard (Østfold Internasjonale Teater), Brith Løkken (Kulturskolen i Fredrikstad), Perry Aarti Olsen (Fredrikstad bibliotek), Anne Fjellro (Litteraturhuset i Fredrikstad), Adrian Laham (Graham studios), Maria Eriksen (forfatter), Christine Ellingsen (Ord i grenseland), Per-Øivind Johannessen (St. Croix-huset), Ann Kristin Andersen (UKM), Rodrigo Villagra (Musicien 8 studio) og Silje Andersen (Urban sceneproduksjon)

Fargespill Østfold

Multikulturelt musikkprosjekt for barn og unge mellom 9 og 22 år som startet opp i Halden i 2015, og senere er utvidet med et eget tilbud i Fredrikstad

Deltakerne deles inn i tre aldersgrupper som møtes ukentlig, og hvert år lager en stor og noen mindre forestillinger med hjelp fra profesjonelle musikere, dansere og instruktører

Blander musikk og dansestiler fra hele verden med den musikken deltakerne hører på og danser til med vennene sine

I løpet av de siste seks årene har Fargespill Østfold spilt, sunget og danset for over 10.000 publikummere

