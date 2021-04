Da hele familien fikk korona, laget Håkon (12) en helt spesiell sang

[ Deivid (12): – Jeg tror karantene forandrer oss som mennesker hvis situasjonen varer lenge (+) ]

– Da vi så hvor mange streams den hadde, klikka det litt for oss, ler Håkon Soli. Sangen «En slags medisin» har på få dager fått over 15.000 streams, og den fortsetter å vokse.

– Vi bare la den ut på Facebook, og delte den på den lokale Facebook-gruppa vår. Jeg hadde ikke trodd at den skulle bli så populær, sier 12-åringen.

Nå skal sangen gis ut som single og kommer på Spotify.

Håkons debut har blitt en stor suksess. Nå vil han skrive låt til mgp jr. (Gry Catinka Wold)

Alle fikk korona

Vi sitter i stua i familiehjemmet på Ambjørnrød i Fredrikstad. Rundt oss henger det bilder av de fire Soli-søsknene, og av mamma og pappa. I februar fikk hele familien korona, en etter en ble de syke, noe som førte til tre og en halv uke i isolasjon. Alle har blitt friske nå, men isolasjonen førte til at Håkon og pappa Stian fikk tid til å lage ferdig en sang Håkon hadde jobbet med en stund.

Sangen er inspirert av Victor Sotberg, og handler om at vi må passe på hva vi sier til hverandre, bry oss om hverandre, og tørre å si ifra hvis vi har det vanskelig.

– Den setningen i sangen om at hvis du er inne i skogen og føler deg alene, skrev jeg fordi at når man går seg vill, så blir stien smalere og smalere. Og til slutt finner du ikke veien ut. Da kan det være at noen må finne veien inn, og finne deg. Hvis du roper på hjelp, så kanskje noen hører deg.

Han har alltid likt musikk, og er oppvokst med en pappa som er aktiv musiker ved siden av jobben som flygeleder ved Rygge militærflyplass.

– Før spilte jeg trombone. Og så fikk jeg gitar til jul. Jeg har alltid likt å skrive, men har ikke sunget så mye før, forteller Håkon.

– Hvordan kom du på å skrive denne sangen?

– Jeg begynte på den for ganske lenge siden. Da pandemien kom, la jeg merke til at flere sa styggere ting til hverandre når vi for eksempel drev med gaming. Det er vanskeligere å si stygge ting når man står ansikt til ansikt, enn over nettet. Det synes jeg er dumt. For man vet aldri hvordan det man sier blir tatt i mot.

Sangen har Håkon Soli (12) sunget inn på farens hjemmestudio. (Gry Catinka Wold)

– Håkon er knall

1. nestleder i Skolenes Landsforbund, Jan Oddvar Holthe, sier at han kontaktet Stian Soli for å høre om han hadde noe som kunne brukes til landsmøtet i april.

– Jeg har jobbet med Stian i en del andre sammenhenger, og vet hva de står for og hvilke verdier de har. Så sa han at Håkon hadde denne sangen, og den er jo helt perfekt for oss.

Det var ikke mye som måtte tilpasses i låta, før den ble spilt inn til landsmøtet.

– I versjonen til landsmøtet, er det er gjort noen små endringer. Håkon er knall, og den stemmen hans er bare helt herlig, sier Holthe.

Han sier at de har delt landsmøtet i to, og at den andre delen skal avholdes i november.

– Hvis Norge er åpent da, blir det å se Håkon og Stian på scenen, sier nestlederen.

Sikter mot mgp jr

Håkon går i sjette klasse på Ambjørnrød skole, og der har både lærere og elever engasjert seg.

– På skolen, har klassekameratene sagt «å, jeg visste ikke at du kunne synge», og lærerne har sagt de synes sangen er så fin og sånn. Det er litt rart å tenke på at den er spilt og delt så mange ganger.

– Hva tenker du om at «En slags medisin» har blitt så populær?

– Jeg har aldri brydd meg om å være en som er populær, egentlig. Men jeg kan ikke styre om jeg blir det, eller ikke blir det. Det som er viktig for meg, er at alle bryr seg om hverandre. Pappa har jobbet mye med mennesker som har falt utenfor, som ikke har det bra. Derfor skrev jeg i sangen at jeg kan være «en du faller mot». Alle trenger å ha noen rundt seg.

«En slags medisin» skal, i tillegg til å være Skolenes Landsforbunds signaturlåt, være med i en av episodene i dokumentarserien «Fortell ingen om meg / Fortellingen om meg», som er et samarbeidsprosjekt mellom SannFilm og regissør Dennis Winther, og pappa Stian Soli.

– Den episoden som «En slags medisin» er med i, handler om lærerens rolle. Hvor mye det kan bety for oppveksten til enkelte at man har gode og trygge lærere, sier Soli.

Nå jobber Håkon med en sang som han vil sende til Mgp jr.

