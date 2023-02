Myrgrøfting i Østfold og Montreal-avtalen

I perioden 1950–93 forsvant om lag 180 kvadratkilometer myr og sumpskog i Østfold. I 1970 var 4,6 prosent av det totale landarealet i Østfold myr og sumpskog, men arealet ble halvert til 2,2 prosent i løpet av vel 40 år.

Nygrøfting av myr og sumpskog med sikte på skogproduksjon er nå forbudt. Det er ikke lenger tillatt å renske gamle grøfter eller å supplere med nye grøfter, der det ikke har blitt etablert produktiv skog etter første gangs grøfting.

Myrene vokser med 1 mm i året, vesentlig på grunn av torvmoser som binder klimagasser. Myr og sumpskog er dermed viktige mekanismer for å redusere den globale oppvarmingen. I tillegg er myr og sumpskog viktige ved at de holder på vann (svamp-effekt), og dermed reduserer faren for flom i perioder med mye nedbør. Myrene bidrar også til å redusere skogdød i tørkeperioder, som for eksempel tørkesommeren 2018.

I desember i 2022 undertegnet Klima og miljøminister Espen Barth Eide det som blir kalt en Parisavtale for naturen, eller Montreal-avtalen for biomangfold (COP15).

To delmål i avtalen sier at innen 2030 skal minst 30 prosent av forringede økosystemer på land være under effektiv restaurering.

[ «I dag er 86 prosent av all våtmark i verden ødelagt» ]

For Østfold betyr dette at det på omtrent 54 kvadratkilometer myr og sumpskog, skal være igangsatt effektive restaureringstiltak innen 2030. Et ambisiøst mål er bare fornavnet. Alle, kanskje med unntak av noen toppolitikere, forstår at dette er en nærmest umulig oppgave. Klarer vi å nå bare en tiendedel av dette delmålet i løpet av de neste sju årene, vil det være helt fantastisk!

Det er nå tilskuddsordninger som grunneiere kan søke på for å restaurere myrområder. Her kan mange søke støtte for å bidra til å nå viktige mål for å stoppe naturkrisen. Naturvernforbundet heier på regjeringen og Barth Eide!

Kilder: Landskogtakseringen 1964-76, SSB arealstatistikk 2018, www.fn.no/nyheter/cop15-ny-naturavtale-naadd.

[ For femti år siden satt Kanada og USA ut bevere for å redde bestanden. Som takk har gnagerne reddet store våtmarksområder ]

[ «Også i Norge må vi tenke helhetlig. Skogen produserer store mengder fornybare råvarer som vi trenger for å løse klimakrisen» ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen