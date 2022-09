Gretha Thuen, Fredrikstad Høyre. (Østfold Høyre)

Den store økningen av barn og unge som trenger psykisk helsehjelp, er dypt bekymringsfull. Ikke minst er det fortvilende å høre om mangelen på behandlingstilbud på grunn av sprengt kapasitet.

For å snu utviklingen, må barn og unges helse bli prioritert ved at det må komme flere lavterskeltilbud for tidlig hjelp.

Psykisk sykdom kan medføre at de ikke får ta utdannelsen de ønsker, som igjen kan føre til at framtidige yrkesvalg står i fare. I verste fall uførhet.

Det er viktig å sikre at alle får den hjelpen de trenger så raskt som mulig. Tidlig diagnose og behandling er viktig for å kunne bli frisk.

Høyre mener at ordningen med fritt behandlingsvalg kunne vært god hjelp og et strakstiltak i møte med den store etterspørselen. Da kan pasientene fritt velge mellom offentlige og godkjente private og ideelle behandlingstilbud. Uansett hva man velger, tar staten regningen. Denne muligheten har regjeringen fjernet.

Vi trenger alle gode krefter som vil bidra til å gjøre ungdommene våre friske, før det er for sent. Høyres løsning er kortere ventetider, flere lavterskeltilbud, flere behandlingsplasser og fritt behandlingsvalg.

