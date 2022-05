Altså ... Dette er så trist, og jeg blir urolig over utviklingen og hvor dette vil ende. Spørsmålet er hva som skjer med lokaldemokratiet vårt? Hvem vil stille til valg? Hvem orker hets og mangel på anerkjennelse over tid? Livet er for kort til kommunestyremøter – dette som skulle være interessant, morsomt og engasjerende. Når det å kunne være med å påvirke blir et slit og et ork, når politikken blir energitappende i stedet for energigivende, da synes jeg dette bare blir trist.

Janne Ultvedt, tidligere politiker. (Privat)

Jeg har selv vært kommunepolitiker og vet hva som må legges ned av arbeid. Det er store mengder saksdokumenter man skal sette seg inn i, det er møter på kvelder og helger og partiet skal gjerne være omforent i sakene som kommer opp i kommunestyremøtet. Det er mye jobb, og man skal være godt engasjert i alt fra vann og avløp/renseanlegg til helsetjenester og skole.

Når argumentene for at våre lokalpolitikere er i tenkeboksen er at arbeidet som legges ned takkes av med uthengingen i sosiale medier, da må vi stoppe opp. Hva slags samfunn ønsker vi oss?

Til dere som tror det å være politiker er å «bare» være fulltidspolitiker? Ja, det er det også – i tillegg til full jobb og familie.

Politikere bruker mye av sin fritid til det beste for deg og meg. Det er da vitterlig ikke slik at politikere sitter i timelange møter for å mele sin egen kake slik mange ynder å tro, eller at de rett og slett bare vil gjøre det mest mulig vanskelig for folk. Folkevalgte vil gjøre det beste for folk, innenfor de rammene de har.

Til alle dere som klager, til alle dere som tror at politikere sitter der for sin egen del, til alle dere som tror at politikere tjener rått på å være politikere, til dere som tror det å være politiker er å «bare» være fulltidspolitiker (ja det er det også – i tillegg til full jobb og familie). Det er ikke slik. I de aller fleste tilfellene er det å være politiker rett og slett frivillig arbeid – mye arbeid.

[ Lokalavis ga terningkast til politikernes klesvalg: – Legger grunnlag for mobbing ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen