Lokalavis ga terningkast til politikernes klesvalg: – Legger grunnlag for mobbing

Under et gruppeledermøte avsluttet ordfører i Drammen, Monica Myrvold Berg, med å minne politikerne om at det er viktig å kle seg anstendig i kommunestyresalen.

Bakgrunnen for dette, som hun selv utdypet i et Facebook-innlegg, var at mange har tilbakelagt en lang periode med digitale møter og kreative antrekk. Antrekkene kan nok best beskrives som todelt. Den anstendige delen fra livet og opp, og joggebukser og raggsokker fra livet og ned.

Denne påminnelsen gjorde at lokalavisa Drammens Tidende valgte å sende to såkalte «moteeksperter» til kommunestyremøtet for å terningkast på klesvalget til politikere. Flere stilte opp for fotografen, men etter å ha lest kommentarene til moteekspertene, er reaksjonen en annen. For mens noen får beskjed om at antrekkene er kjedelige, får andre regelrett «stryk».

Ordfører i Drammen, Monica Myrvold Berg, hadde ikke sett for seg oppmerksomheten hennes lille oppfordring til de folkevalgte ville skape. (Terje Bendiksby/NTB)

Ble overrasket

– At den setningen skulle få så stor betydning for lokalavisa hadde jeg ikke på noen som helst måte drømt om, eller at den setningen skulle bli tilegnet så mye tanker om hva jeg mente og syntes om de folkevalgtes bekledning, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Hun understreker at oppfordringen om å kle seg anstendig ikke handlet om kritikk eller motesans.

– Dette var ment som forebygging og en påminnelse.

Oppfordret til real makeover

En av lokalpolitikerne ekspertene var hardest mot var Sølvi Brandt Bestvold fra Ap. Hun fikk terningkast én og beskjed om at kunne trengt en real «makeover» på antrekket.

– Jeg stilte opp for å ta bilde, fordi jeg så humoren i det, men jeg visste ikke at det ville bli en slik vinkling og sak ut av det, sier hun.

Bestvold forteller at hun har vært med i politikken i en del år nå, og tåler den formen for kritikk.

– Men artikkelen synes jeg ikke noe om. Fokuset bør være på politikken og ikke på klesstil. Allerede føler mange at det er for stort fokus på utseendet og kropp. En slik sak som dette kan i verste fall føre til at unge kvier seg for å melde seg inn i politikken, sier hun.

Lokalpolitiker Sølvi Brandt Bestvold (Ap) fikk beskjed av moteekspertene om at hun kunne tregt seg en real makeover. Kanskje en av de hardeste spissformuleringene, men etter flere år i politikken sier Bestvold at hun takler en slik oppmerksomhet. (Tobias Willumstad)

– Legger grunnlag for mobbing

Lokalpolitiker Herman Ekle Lund (V) fikk selv terningkast tre, med beskjed om at flanellsskjorta passer best til hytta. Selv om han fint takler kritikken, mener han at Drammens Tidende i sin omtale legger et grunnlag for mobbing av lokalpolitikere,

– Ved å invitere til debatt om hvordan lokalpolitikere ser ut åpner man for kommentarer som handler om utseendet, fremfor politikken de fører, sier Lund.

Anders Wengen fra Venstre mener at lokalpolitikernes klær er en privatsak. (Privat)

– Ønsker klikk

Anders Wengen fra Venstre fikk også terningkast to og beskjed om å bytte ut sine slitte jeans. Han påpeker at det allerede er et stort press på lokalpolitikerne og mener klær er en privatsak.

– Her synes jeg Drammens Tidende driver med Se og Hør-journalistikk. De vet at det er provoserende og slik hanker de inn klikk. Det er ikke akseptabelt at de bruker folkevalgte på denne måten.

[ Hets og vold i valgkampen: – Folk blir redde og kan finne på å trekke seg tilbake ]

Ansvarlig redaktør i Drammens Tidende, Espen Sandli, mener at politikere må tåle kritikk av deres klesvalg. (Hina Aslam)

– Enten så kan de le av det, ellers så kan de kjøpe seg noe nytt

Ansvarlig redaktør i Drammens Tidende, Espen Sandli, mener politikerne må tåle kritikk av klesvalget sitt og påpeker at avisa ikke lever av «klikk», men av abonnementssalg.

– Dette er et grep som avisen står for. Vi mener det var en annerledes oppfølger på ordførers oppfordring, sier han og legger til at konteksten er viktig her.

– Det er jo litt drastisk at ordfører må påpeke at politikere må være anstendig kledd. Vi syntes jo at det var et morsomt stunt å sjekke om våre politikere var anstendig kledd til møte, sier han.

Til påstanden fra Herman Ekle Lund om at lokalavisa legger et grunnlag for mobbing er redaktøren dypt uenig.

– Det er tull, vi legger ikke grunnlag for mobbing her. Vi snakker om hva slags klær folk har. Enten så kan de le av det, ellers så kan de kjøpe seg noe nytt, sier han.

– Det ekspertene vurderte var også klær og ikke utseendet, og det er en stor forskjell, understreker han.

– Forstår du at de som får terningkast én kan oppleve dette som litt tungt?

– Vi har vært i kontakt med de som har fått terningkast én og de har tatt det med godt humør. Her føler jeg at Lund konstruerer kritikk, sier han.

– Men er ikke politikernes hovedoppgave å drive med politikk?

– Drammens Tidende hadde sendt fire medarbeidere til møtet, som ikke jobbet med denne saken. Den politiske dekningen er vi helt rå på, og det håper jeg politikere setter pris på. Takket være oss vet folk hvem de er.

