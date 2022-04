Nei til USA-base på Rygge!

. (vignett)

Alt tyder på at våre nøytrale naboland Sverige og Finland nå er på full fart inn i NATO. Russlands angrepskrig mot Ukraina har skapt frykt for militær aggresjon også mot dem. Et historisk sterkt og presserende behov for et forsvarspolitisk samlet Norden har oppstått

Dette byr på mange nye fellesnordiske forsvarspolitiske muligheter. Et samlet fredelig og folkestyrt Norden der folk flest har dyp respekt for demokrati og menneskerettigheter, kan bety mye for utviklingen av hele NATO framover.

I et slikt perspektiv er det viktigere enn noen gang at Norge takker nei til en egen risikofylt separat forsvarsavtale med USA. Norges faste forsvarspolitikk siden 2. Verdenskrig må fortsatt være: Ingen permanente utenlandske militærbaser på norsk jord i fredstid!

Allierte NATO-styrker og materiell er velkommen i forbindelse med militærøvelser, men soldatene må alltid reise hjem etter endt operasjon. Og det skal herske full åpenhet om hva slags utstyr NATO- styrkene har med seg til Norge. Atomvåpen er for eksempel ikke ønsket på norsk jord eller i norske havner.

Tidspunktet for å etablerte egne nye USA-baser i Norge er mildest talt uegnet — Frode Rekve

Stortinget skal allerede i juni ta stilling til om Norge vil tillate amerikanerne å ha fire nye faste militærbaser i landet vårt. Avtalen innebærer at USA skal ha full råderett til å bygge og installere det de ønsker på basene uten norsk innsyn. Ikke engang norsk lovgivning skal gjelde der.

Dette har fått både Norges riksadvokat og Generaladvokaten i Forsvaret til å reagere. De mener at den slags suverenitetsavståelse innenfor kongeriket Norge krever en grunnlovsendring som må behandles i et nytt storting. Det hjelper ikke å tåkelegge ved bare å kalle den nye militærbaseavtalen med USA for en såkalt «omforent tilleggsavtale».

En sannsynlig og snarlig svensk og finsk søknad om å bli medlem av forsvarsalliansen NATO, bør også tale for at Norge er tilbakeholdne med å inngå en ny, egen særavtale om særskilte permanente baser for USA i Norge. Husk, dette er ingen NATO-avtale, men en egen bilateral avtale mellom lille Norge og USA. Og med den forrige amerikanske presidenten friskt i minne, er det ikke godt å si hva amerikanerne kan få ordre om å bruke militærbasene i Norge til i framtida.

[ Debatt: Nei til utvida amerikansk militarisering av Rygge ]

Russlands invasjon og krig mot Ukraina er grusom, meningsløs og forkastelig på alle måter. Det er usigelig trist at ikke USA og NATO tar flere kraftfulle fredsinitiativ. Politikken nå er å forsyne Ukrainerne med stadig mer hardt tiltrengte våpen. Det er forståelig, men det bidrar neppe til en snarlig fredsslutning. Snarere tvert imot.

Krigen i Ukraina skaper frykt langt unna kamphandlingene. Det er derfor fullt begripelig at Sverige og Finland bryter med sin forsvarspolitiske nøytralitets-linje og høyst sannsynlig kommer til å søke om NATO-medlemskap. Det kommer opplagt til å provosere russerne ytterligere, men et samlet Norden i NATO kan også ses på som noe stabilt og forutsigbart fra Moskva.

Tidspunktet for å etablerte egne nye USA-baser i Norge er mildest talt uegnet. Norges sikkerhet har vært ivaretatt gjennom vårt medlemskap og mulighet til påvirkning i NATO i over 70 år. Der er USA en meget viktig partner, men Norge er heldigvis ikke medlem i Amerikas forente Stater.

I morgen er det 1. mai. Arbeiderbevegelsens internasjonale kamp- og demonstrasjonsdag kommer med rette til å bli sterkt preget av paroler mot Russlands brutale krigføring i Ukraina. I fredsnasjonen Norge er det også meget god grunn til å protestere mot de planlagte og provoserende rene USA-basene her i landet. Det er et godt tegn at store deler av LO og samtlige politiske partier og ungdomsorganisasjoner på venstresida går klart og tydelig imot USA-basene

Norges viktigste bidrag til NATO er nå å styrke og bygge opp igjen vårt eget nasjonale forsvar. Det gjør vi ikke ved å gi bort militærbaser til fri rådighet for USA. Det kan vise seg å være meget risikabelt og true den freden vi alle ønsker.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen