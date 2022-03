Fra sosialhjelp til arbeid. Vi må ikke si nei før vi engang har prøvd

Fredrikstad kommune trenger en ny og mer offensiv sosialpolitikk. I dag lever altfor mange medborgere på offentlige støtteordninger i kommunen vår. Kan vi hjelpe noen flere fra sosialhjelp tilbake til arbeidsliv, så skal vi gjøre det. Da må vi også tørre å føre en politikk som tar i bruk de verktøyene som finnes, for å inkludere flere. Ordføreren og kommunedirektøren ser dessverre ut som de bare vil fortsette i samme tralt som før, og ikke engang teste ut nye muligheter. Det er trist.

Venstre har fremmet et representantforslag i bystyremøtet denne uken, som nettopp vil utforske mulighetene for å ta i bruk nye måter å inkludere flere i arbeidslivet. Vi ber om at det ses på mulighetene for å opprette en kommunal lønnsstøtteordning for sosialhjelpsmottakere. Sosialhjelp er en kommunal tjeneste, og følgelig har bystyret også mulighet til å innrette den på en annen måte enn de statlige ordningene resten av NAV har ansvaret for. En kommunal lønnsstøtteordning vil ikke gå på bekostning av ordningene i den statlige delen av NAV, men komme i tillegg. Det mener vi bare er et pluss.

Sosialhjelp utbetales allerede til mottakere av den. Det er viktig og riktig. Men det er mange som ønsker å komme tilbake i arbeidslivet, eller få teste ut mulighetene igjen. Hvis vi i stedet gir støtte til bedrifter eller andre arbeidsgivere, som en lønnsstøtte, for å ansette noen som i ellers ville forblitt sosialhjelpsmottaker, kan det være akkurat den muligheten noen behøver for å igjen bli inkludert i arbeidslivet. Det mener vi er god sosialpolitikk i praksis. Vi skal hjelpe bedre og inkludere flere. Ordføreren og kommunedirektøren ønsker allikevel å si nei til dette, med en gang. De ønsker ikke engang å utrede hvordan vi kunne utforme og ta i bruk en slik ordning i Fredrikstad.

Det synes vi er utrolig passivt, all den tid Fredrikstad har et skrikende behov for å motvirke alle former for utenforskap, ikke minst i arbeidslivet. Det leder altfor mange til fattigdom i kommunen vår. Det å gå fra sosialhjelp og tilbake i arbeid vil kunne ha enorm betydning for den enkelte, både økonomisk og ikke minst sosialt. Mange har behov for å få kommunal støtte, men vi ønsker ikke flere enn høyst nødvendig skal måtte leve lenge på økonomisk sosialhjelp. Venstre ønsker at folk skal ha mulighet og frihet til å bruke de evnene hver enkelt har.

Vi håper derfor resten av et politiske miljøet i Fredrikstad iallfall vil være såpass progressive at de stemmer for å utrede saken, og la kommunedirektøren komme tilbake til bystyret med et forslag til hvordan en slik ordning kan tas i bruk hos oss.

