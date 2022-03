– Arbeidsledighet kan skje plutselig, og med hvem som helst

– Mitt inntrykk er at de aller, aller fleste vil jobbe, og skjønner at det å være i arbeid er godt for helsa deres selv om man ikke kan jobbe fulltid. Så jeg får ikke følelsen av at de som kommer inn her er late eller uinteresserte. Det gjelder bare å finne den jobben som passer med kompetanse, alder og helse. Det har vi massevis av eksempler på, sier Strandli til Dagsavisen Demokraten.

Han har mangeårig bakgrunn fra bemanningsbransjen, men har siden 2015 vært jobbkonsulent i ulike arbeids- og inkluderingsbedrifter, de siste årene ved Fretex Jobb i Fredrikstad.

– Alle som kommer inn her er brukere fra Nav som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Vi skal hjelpe til med å avklare arbeidsevne og veien videre. Hvilke interesser du har, hva slags type kompetanse og kunnskap, hvilke helseutfordringer du sliter med og hva som må til for å komme ut i arbeid, forteller Strandli.

Seks av ti vil støtte mer

I 2021 gjennomførte Respons Analyse den landsomfattende undersøkelsen Jobbarometeret på vegne av Fretex Jobb, som tok for seg en rekke sider ved norsk arbeidsliv. Blant annet så den nærmere på hvordan både befolkningen generelt og arbeidsgivere ser på mennesker som mottar dagpenger fra Nav.

I motsetning til hva man kan tro om man leser kommentarfeltene på nett, der påstander om at Nav-brukere «snylter på staten» og ikke fortjener støtten de får ofte kommer til syne, viser Jobbarometeret at 60 prosent av de mer enn 1.600 som svarte på undersøkelsen ønsker ytterligere støtteordninger. Hver andre arbeidsgiver mener de som har anledning bør bidra til å gi mennesker utenfor arbeidslivet en mulighet.

– Mange svarer at brukerne trolig har hatt det vanskelig i livet, og at de fortjener hjelpen de får. Av de negative holdningene gjelder dette kun fem prosent av respondentene. Da ser vi at nesten alle har forståelse for at livet ikke alltid går som planlagt, og at det rett og slett er en myte at nordmenn ser ned, eller stygt, på de som har behov for dagpenger, sier daglig leder Dag Atle Meinich-Bache i Fretex Jobb i en pressemelding.

Petter Strandli ved arbeids- og inkluderingsbedriftens Fredrikstad-kontor er glad for at flertallet av befolkningens holdninger ser ut til å harmonisere med det han møter når han kontakter arbeidsplasser i distriktet.

– Veldig mange bedrifter i Fredrikstad- og Sarpsborg-området, som vi henvender oss til, er positive til å bidra. Og jeg opplever ikke at de ser på det som en type gratis arbeidskraft, de gjør dette for å hjelpe mennesker tilbake i arbeid, sier han.

Fretex har som visjon å gi folk grunn til å tro på framtida, og jobber etter de fire kjerneverdiene åpenhet, kjærlighet, engasjement og lønnsomhet. (Hermund L. Kjernli)

– En fot innafor

En av dem som har fått bistand fra Strandli og Fretex Jobb på veien tilbake mot fast arbeid, er Frederik Johansen (30).

– Jeg havna utenfor arbeidslivet fordi jeg ødela ryggen min. Mens jeg gikk og ventet på operasjon prøvde jeg å få hjelp av Nav, og da jeg fikk en ny veileder der, gikk plutselig ting på skinner. Det var sånn jeg kom i kontakt med Fretex Jobb, og etter hvert fikk tatt et kurs som ga anleggsmaskinførerbevis, forteller han til Dagsavisen Demokraten.

– Hele greia startet med en kartlegging av hva jeg kunne, hva jeg ville drive med og hva kroppen min tålte, for ryggen ble bare verre etter operasjonen. Etter hvert fikk vi snevret det inn, og kom i kontakt med et firma der jeg fikk prøve meg i en sommerjobb. Det ble ikke noe mer der, men jeg hadde i alle fall fått en fot innafor, og en god referanse, takket være at Petter kjente til dem fra før av, utdyper Johansen.

Sommerjobben ledet til midlertidig ansettelse ved en annen bedrift, men ytterligere helseproblemer har gjort at han fortsatt jakter den faste stillingen. Johansen er likevel klar på at han føler seg bedre rustet i dag enn for ett år siden.

– Jeg vil si at jeg i alle fall har vært på et bedre sted inntil de nye helseutfordringene dukket opp. Akkurat nå er hodet veldig innstilt på å bli ordentlig frisk først, men så blir det vel å fortsette å søke på nye jobber, sier 30-åringen.

Vi er ikke psykologer, men vanlige folk som kan hjelpe andre til å få tro på seg selv igjen. — Petter Strandli, jobbkonsulent

Om man ser bort fra det nyoppståtte sykdomsbildet, som Petter Strandli beskriver som «veldig tråkig», mener jobbkonsulenten at Johansens reise på mange måter er en ideell historie med tanke på hva de ønsker å oppnå.

– Han fikk lovnader om en sommerjobb hvis han hadde kompetanse til å kjøre anleggsmaskin – altså hjullaster, gravemaskin, dumper. Det hadde han ikke, men han hadde lyst til å gå den veien, og vi fant ut at han trolig ville få en jobb som passet hans helseproblemer. Der må jeg virkelig skryte av Nav og veilederen der, som ga ham denne kompetansen, sier han.

Selvtillitsknekk

Samtidig viser undersøkelsen at bare 12 prosent av over 300 spurte ledere har ansatt personer via en arbeidsinkluderingsbedrift. Strandli syns dette er overraskende lite, men tror det kan være flere årsaker til at det er slik, og at det uansett er nyttig for deltakerne deres å få prøve seg.

– For eksempel fikk ikke Frederik en fast lønnet jobb etter sommerjobben, men det hjalp han videre til et annet sted. Så det å være i praksis hos en bedrift i en periode, selv om man ikke blir ansatt der, er positivt fordi man får nye erfaringer og en referanse som gjør at man blir mer attraktiv på arbeidsmarkedet, mener han.

Hele 59 prosent av de spurte i Jobbarometeret, svarte at de har opplevd å bli arbeidsledig på ett eller annet tidspunkt, et tall som ikke overrasker Strandli.

– Det som er litt småskummelt, er at det å støte på for eksempel helseproblemer kan skje plutselig og for alle. Det skal man ta litt innover seg. Du kan bli utsatt for en trafikkulykke, få en sykdom. Så det å miste arbeidsplassen sin – enten det er ved nedbemanninger, konkurser eller sesongsvingninger, i tillegg til helseutfordringer som kan oppstå – er noe som kan hende veldig mange, kommenterer han alvorlig.

– Derfor syns jeg det er helt fantastisk at vi har Nav i Norge, som tar hånd om deg hvis du skulle være uheldig og miste arbeidet, og som hjelper deg med å komme tilbake i arbeid – sender deg hit eller til andre steder for å få bistand. Og jeg blir litt oppgitt over at folk har et negativt inntrykk av Nav, fortsetter han.

– Husk at du er kaptein i eget liv, det er du som former din egen skjebne, sier Petter Strandli. (Hermund L. Kjernli)

En tredel av respondentene i undersøkelsen svarte også at selvtilliten sank som følge av at de ble arbeidsledige. I tillegg oppga 16 prosent at de fikk psykiske utfordringer.

– Det kjenner vi godt igjen. Å stå utenfor arbeidslivet og ikke ha et sted man kan komme til på mandag morgen, si hei til kollegaene, et sted hvor man tilhører noe. Det er noe av det Nav også tenker rundt disse tiltaksplassene, at du treffer noen som heier på og hjelper deg, og som bygger deg opp. Vi er ikke psykologer, men vanlige folk som kan hjelpe andre til å få tro på seg selv igjen. Det har en stor verdi, mener Strandli.

– Jeg kan selv tenke meg hva det kunne gjort med psyken og selvtilliten min hvis jeg skulle være så uheldig å miste jobben. Du identifiserer deg veldig mye med arbeidsplassen din, sier han videre.

– Gi folk en sjanse

Basert på sine egne erfaringer, kan også Frederik Johansen kjenne seg godt igjen i disse beskrivelsene av hvordan det føles å stå uten jobb.

– Det går absolutt veldig ut over selvtilliten når det føles som at hele livet blir satt på pause. Man får ikke gjort noe, og har ikke råd til noe. Så begynner bekymringen rundt at man kanskje må kjøre et stykke for å komme seg på jobb fordi det ikke passer med tog- og busstilbud, uten økonomisk støtte fra Nav, hvordan skal man klare det? Selv om jeg har hatt noen midlertidige jobber, har den følelsen alltid vært der, fordi man kanskje ikke har noen jobb å gå til videre. Frykten for å gå i minus er noe som henger igjen, sier Johansen.

Selv om man har en litt broket bakgrunn, trenger man ikke være et dårlig menneske. Det kan være mye ressurser der likevel — Frederik Johansen

Han har følgende råd til andre som av en eller annen grunn har havnet utenfor arbeidslivet, og som ønsker seg tilbake.

– Man må stå på og ringe rundt til arbeidsgivere selv. Samtidig må man ta imot all hjelp man kan få, og selv om ikke alle er egnet til å gjøre alt, er det veldig verdifullt å få veiledning med tanke på framtidige karrieremuligheter. Da jeg kom i kontakt med Fretex Jobb, var det mange yrker jeg ble introdusert for som jeg aldri hadde tenkt på før, sier Johansen, og suppleres av Petter Strandli:

– Husk at du er kaptein i eget liv, det er du som former din egen skjebne. Visjonen vår er å få deltakerne til å tro på framtida, og primært er jeg enig i at de fleste får den aller beste framtida gjennom arbeid, om det så bare er lite grann. For det gjør noe med selvfølelsen og selvtilliten din. Møter du en kar på gata som spør «hva driver du med?», kan du svare at du jobber på Normal eller Jøtul, du sier det på en helt annen måte enn om du må svare at du er arbeidsledig. Så jeg er helt overbevist om at det er positivt for helsa, både psykisk og fysisk, fastslår jobbkonsulenten.

De to har også en oppfordring til potensielle arbeidsgivere der ute.

– Når det gjelder arbeidsutprøvingen vi driver med, er det å gi oss muligheten til å teste ut en arbeidstaker. Da er man med på å hjelpe denne personen til å få tro på framtida. Når det gjelder folk som har hull i CV-en og har vært utenfor arbeidslivet en periode; prøv å se litt bak disse hullene hva som egentlig ligger der. Og vit at det å få sykdom eller andre helseproblemer kan skje alle, også deg, kjære arbeidsgiver. Jakt etter kompetansen og personligheten, hva er det denne personen kan tilby. Nav har også mange støtteordninger som kan bidra til å redusere den økonomiske risikoen ved å ta inn en person du er litt usikker på om vil være stabil over tid, sier Strandli.

– Jeg tenker at det er viktig å gi folk en sjanse. Mitt inntrykk er at folk flest er bedre enn mange arbeidsgivere kanskje tror, og selv om man har en litt broket bakgrunn, trenger man ikke være et dårlig menneske. Det kan være mye ressurser der likevel, avslutter Frederik Johansen.

