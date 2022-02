Se framover, Høyre!

Ja, vi vet at Høyre ønsker en sammenslåing av Fredrikstad og Sarpsborg. Vi vet fra andre aktuelle debatter at Høyre har erfaring med å slå sammen for eksempel fylker med tvang. I den forbindelse ble vi ikke sjokkert av at Fredrikstad Høyre og mindretallspartiene før jul faktisk sendte brev til statsforvalteren med en sterk anmodning om å gripe inn og overstyre vedtakene om renseanlegg i to byene. Det ble selvsagt blankt avvist. Det er godt å se at det kommunale selvstyret ikke står for fall.

Kort til selve prosessen kan sies at felles anlegg ble løftet politisk på banen tilbake i 2018, og undertegnede som da satt som styreleder i Frevar, var sammen med et enstemmig styre svært positive til å gå videre med dette. Det var selvsagt helt i tråd med et tettere samarbeid mellom byene. Deretter rant det mye renset vann i Glomma fram mot vedtakene mot slutten av 2020, der Sarpsborg sa blankt nei til samarbeid. Enstemmig med Høyres stemmer. Det skyldtes at en fellesløsning ville blitt 400 millioner kroner dyrere for Sarpsborgs innbyggere. For Fredrikstad derimot, ville et felles anlegg vært lønnsomt for innbyggerne – og derfor jobbet vi lenge med å forsøke å med Sarpsborg på banen. De beinharde økonomiske realitetene gjorde dog at utfallet ble som det måtte.

Det bør også nevnes at livssyklusanalysen for miljøpåvirkning som lå i saksdokumentene til Sarpsborgs politikere viste at fortsatt separate anlegg ville gi signifikant lavere klimagassutslipp, både for bygging og drift.

Det Høyre unnlater å si, er jo hvor man skulle hentet «innsparingen» til Sarpsborg med et felles anlegg i et eventuelt felles selskap. Svaret er at det ville vært fra Fredrikstads innbyggere. Investeringene betales av innbyggerne gjennom avgifter, og selv om man kanskje på tross av forbud mot kryssubsidiering mellom samarbeidende kommuner, kunne lagd et felles selskap med kostnadsutjevning, klarer ikke jeg å se noe annet enn at en slik løsning også ville vært svært ufordelaktig for Fredrikstads innbyggere. Vi er heldigvis fortsatt to selvstendige kommuner, men med mange likheter som gir grobunn for samarbeid på flere områder.

På generelt grunnlag ønsker Fredrikstad Arbeiderparti å lytte til hva Høyre sier, men nå må også Høyre se framover. Det er en tid for debatt, og det er en tid for gjennomføring. Debatten om bygging av renseanlegg er over.

Høyre har markedsført seg i Fredrikstad som «innbyggernes parti». Ikke visste jeg at det var Sarpsborg sine innbyggere man tenkte på da. Det kan være greit å ha med seg til lokalvalget høsten 2023.

