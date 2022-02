Ap ødelegger for Sarpsborg-samarbeid

«Hadde Sarpsborg kommune fått tilbud om et likeverdig eierskap i et IKS så ville det vært en mulighet for et felles renseanlegg for Nedre Glomma», bekrefter Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje. Likevel stemte Fredrikstad Arbeiderparti gang på gang imot Høyres forslag om å tilby Sarpsborg en slik løsning. Dermed torpederte Arbeiderpartiet den kanskje viktigste samarbeidsmuligheten i vår tid mellom de to byene.

De siste årene har det stått et viktig slag om struktur i Nedre Glomma-regionen. Sarpsborg og Fredrikstad er pålagt en ekstremt omfattende – men helt nødvendig – utbygging av renseanlegg for avløpsvann. Samlet kostnad for prosjektet er omkring tre milliarder kroner. Statsforvalteren har sterkt anmodet de to kommunene om å gå sammen om et felles renseanlegg. Det ville gitt en gigantisk økonomisk besparelse. Et forsiktig anslag er en gevinst på 100 millioner kroner. Den langsiktige gevinsten vil være langt større.

Til tross for de enorme besparelsene havarerte samarbeidsdiskusjonen mellom de to kommunene. Hvorfor? Fordi Fredrikstad aldri var villig til å tilby Sarpsborg et likeverdig samarbeid. Bare gjennom et felles eierskap med likeverdige eierandeler kunne Sarpsborg være sikret at Fredrikstad ikke stakk av gårde med gevinsten. Sarpsborg-ordføreren bekrefter nå at dette var den avgjørende forutsetningen. Men dette likeverdige eierskapet ville Fredrikstad aldri tilby. Hvorfor ikke?

Etter vår vurderingen ville det være helt åpenbart irrasjonelt for Sarpsborg å akseptere en lillebror-rolle. Høyre har gjennom hele prosessen kjempet for at Sarpsborg må gis et tilbud om likeverdighet. Det har vi gjort gang på gang i Frevar-styret, i formannskapet og i bystyret. Det er ikke mer enn to måneder siden sist vi ble nedstemt. Anført av Høyre foreslo en samlet opposisjon to ganger i formannskapet og to ganger i bystyret å tilby Sarpsborg et samarbeid om IKS. Anført av Arbeiderpartiet sa flertallspartiene ved alle anledninger nei til å gi Sarpsborg dette tilbudet. Taperne er innbyggerne i begge de to byene. Fordi det politiske flertallet i Fredrikstad ikke ville gi Sarpsborg et anstendig tilbud om samarbeid må innbyggerne betale et hundretalls millioner kroner ekstra for avløpsrensing.

Dette er nok et kapittel i den ganske triste historien om manglende evne til samarbeid mellom våre to nabokommuner. Tapet for innbyggerne er stort.

Truls Velgaard, gruppeleder Fredrikstad Høyre.

