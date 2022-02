Sande skaper usikkerhet om viktige samferdselsprosjekter

Erling Sande (Sp) tok nylig til orde for å utsette eller nedskalere viktige samferdselsprosjekter i Nasjonal Transportplan. Dette skaper bekymring i Østfold og Nedre Glomma.

Når man plutselig har makt, så ser man at pengene ikke strekker til alle gode formål. Sande er selv fra Sogn og Fjordane med mange rasutsatte veier. Det er forståelig at han ønsker å sende en melding hjem om å prioritere disse veistrekningene. Men samtidig skaper han frykt for hva som skjer med andre svært viktige samferdselsprosjekter.

Intercity til Halden er viktig for hele Østfold. Forsinkes prosjektet, betyr det tapt verdiskaping. Toget må gå der folk jobber og bor. Folk må komme seg på jobb og varer må komme fram. All framkommelighet kan ikke skje på vei hvis vi skal nå klimamålene.

Kapasiteten for godstrafikk til Sverige vil også øke med ny Intercity. Denne jernbanestrekningen er viktig også for reisende med tog ut i Europa.

Slik NHO Viken Oslo ser det er det viktigste å få satt spaden i jorda og kommet i gang med å bygge jernbane. Bedriftene i Østfold forventer at Stortingets vedtak om Intercity følges opp – ikke utsettes.

Vi har forståelse for at alle offentlige kostnader må gås igjennom. På den annen side er det brukt mye tid og penger til planlegging av allerede, ikke minst når det gjelder byutvikling. Det går verken an å utsette prosjektet eller legge om viktige premisser for byutvikling. Ingen avsporing nå!

Fungerende regiondirektør i NHO Viken Oslo, Benedicte Røer. (Moment Studio)

