Er det mulig – å svikte Østfold på samferdsel?

Er det en komitéleder fra Senterpartiet som driver privatpraktiserende samferdselspolitikk, eller er det avtalt spill med Regjeringen.

En regjering med Senterpartiet og AP som har lovet bokstavelig talt; «vei i vellinga»!

For landet og Østfold, åpenbart ille!

Dette er ikke av de vanlige selvmål.

Saken er at leder av transportkomiteen på Stortinget og Senterparti-politiker Erling Sande, varsler i NRK at han ønsker å stryke en rekke veiprosjekter:

La meg nevne de viktigste:

Ytre Intercity (Jernbane med dobbeltspor Oslo, Halden, Lillehammer, Porsgrunn og Hønefoss).

Firefelts motorvei i Gudbrandsdalen (E6).

Firefelts motorvei i Trøndelag (E6).

Hordfast (E39).

Firefelts motorvei på Sørlandet (E18) (E39).

Bro over Sognefjorden (E39).

En god og ambisiøs samferdselspolitikk er ett av de viktigste bidragene for økt verdiskapning – ikke minst i distriktene, hvor en vesentlig del av verdiskapningen i dag skjer.

Østfold er full av slike behov.

Gode veier gjør rett og slett hverdagen bedre og enklere. Dårlige veier er ikke god klimapolitikk, bare dårlig samferdselspolitikk. Varer og tjenester skal fram, folk likeså.

Høyre er tydelig på at vi trenger veibygging i hele landet. Det er en helt sentral forutsetning for å kunne ta hele landet i bruk.

For meg og Høyre er spredt bosetting og et aktivt og lønnsomt lokalt næringsliv svært viktig, og en forutsetning for et bærekraftig og sterkt velferdssamfunn. En av de mektigste samferdselspolitikerne ifra regjeringspartiene, rokker nå ved hele Nasjonal transportplan.

Det skaper usikkerhet og kan forårsake utsettelser for helt nødvendige samferdselsprosjekter. Det er dumt å sette opp motsetninger mellom fylkesveier, jernbane og motorveisatsinger. Spesielt når den forrige regjeringen for første gang satte av nasjonale midler til et løft for fylkesveiene; i Nasjonal transportplan 2022–2033 er det satt av hele 18 milliarder kroner ekstra til fylkesveiene.

Da Stortinget behandlet Nasjonal transportplan våren 2021, var det bred tilslutning til prosjektporteføljen som lå inne i Solberg-regjeringens forslag. Det er en realistisk, men ambisiøs transportplan, som ser Norge og alle transportløsningene under ett.

[ Fylkesrådet og regjeringen sikrer kollektivtilbudet for våren 2022 ]

Å gå bort fra dette nå skaper stor usikkerhet for viktige prosjekter i hele landet og rokker ved den forutsigbarheten som er viktig i samferdselspolitikken.

Det er bred politisk enighet om nullvekstmålet for biltrafikken. Det målet er helt avhengig av et godt togtilbud på Østlandet som gir et reelt alternativ til bilen, og som knytter og arbeidsregioner sammen.

Sande fra Senterpartiet ønsker å kutte ned på store motorveiprosjekter, det er moderne infrastruktur spesielt langs kysten som skal frakte mennesker og varer trygt fram og tilbake. En nedskalering av de ambisjonene er dårlig nytt for folk i distriktene og næringslivet.