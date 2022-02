Oppløs Viken

Regionkonferansen oppfordrer alle politiske partier til å stå samlet bak en slik oppløsning. Det vil gi en større nærhet til innbyggerne, økt engasjement når det kommer til valg av folkevalgte inn i styrende organer, og ikke minst en forståelse av det arbeidet som skal gjøres i de tre gjenoppståtte fylkene. I slike prosesser er det smart å stå samlet bak en beslutning.

Selv om LOs regionkonferanse for Viken ønsker en oppløsning, hindrer ikke det at de tre fylkene kan ha et utstrakt samarbeid og samhandlinger på flere områder. Samarbeidet skal være til det beste for alle innbyggere, og den videre drift av de tre fylkene. Det er bare fantasien som setter grenser for hva dette samarbeidet kan være om, men mest nærliggende er det å tenke på IKT, så vil videre utredninger også kunne vise andre områder det kan være smart å ha et utvidet samarbeid på.

En oppløsning av Viken fylkeskommune vil bli krevende for mange ansatte. Vi forutsetter at trepartssamarbeidet er grunnlaget i omstillingsprosessen. I prosessen er tillitsvalgtes engasjement og medbestemmelse svært viktig. Det er også viktig at prosjektarbeidet i størst mulig grad gjøres av fylkeskommunens egne ansatte, uten bruk av eksterne konsulentfirma.

LOs Regionkonferanse for Viken støtter fullt og helt en oppløsning av fylkeskommunen Viken.

