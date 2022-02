Ideologiens pris

24. februar skal fylkestinget, fylkeskommunens øverste organ, bestående av 87 direkte valgte medlemmer fra 12 partier beslutte om de vil levere en søknad til staten om oppløsning av Viken fylkeskommune eller ei. Vedtaket er ennå ikke fattet, men i praksis har Ap og Sp med SV, Rødt og Frp på slep allerede bestemt seg for å gå inn for oppsplitting. En kan lure på om fylkestingsmøtet i februar kun er et spill for galleriet så lenge representantskapet til Ap har allerede bestemt utfallet i saken. Ønsket om å legge ned en kunnskapsbedrift som ikke har fått fungere i normale omstendigheter i mer enn noen måneder er større enn viljen til å gi innbyggerne i Viken flere og bedre tjenester.

Valgløfter er et av argumentene for oppløsningsviljen. Jeg er usikker på hvor mye en kan stole på disse partienes valgløfter. Både Ap, Sp og de andre oppløsningskameratene har tidligere gått til valg på at for eksempel St. Olav videregående i Sarpsborg og Fredrik II i Fredrikstad skulle ha vært tatt i bruk i 2023 og 2024 uten at valgløftet er innfridd. Ap og Sp styrte Østfold fylkeskommunen tidligere, og de styrer Viken fylkeskommune nå. Da som nå kunne de innfri valgløftene sine, uten at det har skjedd.

Folkemening er et annet argument oppløsningskameratene begrunner skilsmissesøknaden sin med. Vi skal ta på alvor når A-medieundersøkelsen viser at 74 prosent av de spurte i Nedre Glomma vil at Viken skal oppløses. Men det er like viktig å få fram at 49 prosent av de samme personene mener at oppløsning ikke er verdt pengene det vil koste. Med andre ord, mer enn halvparten (66 prosent) av de som er imot Viken synes ikke det er verdt å bruke hundrevis av millioner på oppløsning.

Det hjelper ikke at en del politikere fra særlig Sp, men også fra Ap, forsøker å så tvil om kostnadene på nesten en halv milliard som administrasjonen i Viken la fram i desember er reelle, og beskylder administrasjonen for å ha egne motiver for å beholde Viken. Det er dypt alvorlig at Sp, med hjelp av noen venner i Ap, fremstiller administrasjonens vurderinger som «fake news». Isteden bør de være bekymret for svekkelsen av kvaliteten på tjenestene til innbyggerne, at en mister dyktige, kompetente medarbeidere, at det skapes utrygghet i hverdagen til både ansatte og samarbeidspartnere. Sp sitt forsøk på å så tvil om en administrativ vurdering som ikke passer dem, minner mer om en type politikk hvor fakta er mindre viktig enn ideologi. Det er vi ærlig talt ikke tjent med i norsk politikk.

Færre forvaltningsnivåer ligger til grunn for Frps ønske om å støtte et oppløsningsvedtak. Det er et syn også Høyre støtter i utgangspunktet. Men så lenge det ikke er flertall på Stortinget for dette mener vi at Viken bør bestå. Frps drøm om at små fylkeskommuner på sikt vil bli lagt ned kan bli til mareritt når det eneste en oppnår ved å stemme for en oppløsning nå, er flere nye fylkeskommuner, flere fylkesadministrasjoner og flere fylkespolitikere. Det som i utgangspunktet skulle bidra til en effektiv bruk av skattebetalernes penger vil i realiteten nå bli et offentlig pengesluk uten sidestykke. Dersom Frp stemmer for oppløsning vil dette gi Ap og Sp en ubetinget og ufortjent seier som ikke tjener verken folket eller demokratiet.