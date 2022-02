Østfold-kommunene vil skrote Viken!

Rett før jul sendte fylkesrådet i Viken saken om oppløsning av Viken ut på høring. Denne fikk blant annet kommunene. Gjennom hele januar og nå i starten av februar har kommune etter kommune vedtatt at de ønsker Akershus, Buskerud og Østfold istedenfor Viken. Så langt har hele 39 kommuner av 51 sagt ja til deling. Kun 9 vil ha Viken, 1 tok ikke stilling og 1 kommune har ikke behandlet saken i skrivende stund. Dette er et tydelig signal fra en av fylkets viktigste samarbeidspartnere: folkevalgte i kommunene.

I Østfold vil alle kommuner, unntatt Råde, at Østfold skal gjenoppstå som fylke. Dette samsvarer godt med hva østfoldingene mener. I en stor måling gjort av NRK og Amedia nå nylig, viser at 66 prosent av alle som bor i Østfold vil oppløse Viken. Kun 19 prosent vil beholde.

Senterpartiet holder sine valgløfter, og lytter selvfølgelig til folket. Vi mener at Østfold som eget fylke vil gi en mye bedre ramme for lokaldemokratiet og styrke muligheten til å yte gode tjenester i hele fylket.

Kommunene har avgitt gode høringssvar hvor de peker på momenter som grunnlag for sine standpunkt om Viken. La oss for eksempel se på høringssvarene fra Halden, Rakkestad og Hvaler.

Halden: Avstanden til fylket blir større både administrativt og politisk, lokalkunnskapen blir mindre og planer mer generelle. Identitetsfølelsen i Viken er ikke-eksisterende. Kombinert med sentralisering og avstand til beslutningstakere frykter vi at utkantkommuner vil se på fylket som en motstander og ikke som en alliert. I dagens samfunn med økende polarisering er det ikke en ønsket samfunnsutvikling.

Rakkestad: Rakkestad kommune er av den oppfatningen at Vikens manglende forankring i lokaldemokratiet har ført til manglende legitimitet i befolkningen, og av den grunn aldri vil kunne fungere optimalt. De store forskjellene mellom det befolkningsrike og demografiske tyngdepunktet konsentrert omkring Oslo og store deler av Buskerud og Østfold har betydning når det gjelder fordeling av ressurser. Rakkestad kommunes er av den oppfatning at denne effekten vil kunne øke, og på sikt føre til enda mer sentralisering.

Hvaler: Bærekraft trenger samarbeid som er lettere å få til i et mindre fylke. Klimaarbeidet i Østfold fylkeskommune var et godt eksempel på det. Østfold var også langt fremme innen folkehelse og Ungt Entreprenørskap. Oppdeling i tre fylker vil lette samarbeidet med bl.a. kommuner og høgskoler.

Dette er tydelige signaler fra kommunene om en fylkeskommune som har blitt altfor stor og fjern fra både folk og folkevalgte. Dette må tas på alvor, selv for de politiske partiene som ikke støtter en oppløsning.

Senterpartiet, Ap, Frp, SV og Rødt har et solid flertall i fylkestinget. Derfor ligger det nå an til at det sendes en søknad om deling. Søknaden vil bli innvilget av et flertall i Stortinget. Deretter starter jobben med å bygge tre nye og bedre fylker. Regjeringa har sagt de tar regningen og at de vil gjennomgå inntektssystemet for å sikre bærekraftig økonomi i alle fylker. Dermed ligger nå alt til rette for gjenoppstandelsen av et nytt og bedre Østfold fylke!

