Jeg var med på å endre saken, Inge Stene Nes!

Takk for din respons på mitt leserinnlegg om Furutun, Inge Stene Nes!

Du skriver bystyrepolitiker Kvalbein har misforstått saken, men da jeg sendte inn mitt brev til Demokraten, var jeg med på å endre saken. Du beskriver i ditt innlegg hvordan politikere ganske riktig må ta ansvar for det handlingsrommet vi har, og det har jeg og MDG forsøkt å gjøre. Furutun-saken handler etter bystyremøtet torsdag ikke lenger om at alle døgnavlastningningsplasser skal på ett sted, men om å sette i stand Furutun for avlastningstjenester. Antall døgnplasser der må vi diskutere når vi har tegninger på bordet. Helt sikkert er det at vi vil sørge for at det skal finnes alternativer. Kapasitetsbehovet vil antakelig kreve det uansett.

Dermed er det enda tydeligere at det ligger en misforståelse i ditt leserbrev:

«Saken handler om hvordan avlastningstjenester for døgnavlastning i kommunale boliger skal utvikles.» Nei, denne delen av saken handler om å begynne å prosessen med å sette i stand en kommunal bygning. MDG har planer om å følge helheten og kvaliteten i avlastningstjenestene tett videre. Det har vi flere redskaper for å gjøre.

[ Debatt Margrete Kvalbein: Furutun-forenklinger, dårlig saksbehandling – og visjoner ]

[ Debatt Inge Stene Nes: Misforstått fra Miljøpartiet de Grønne ]

Jeg vil svare deg videre i form av det jeg sa fra talerstolen i bystyremøtet, men vil kommentere kort først: Jeg er klar over at «optimal eller godt nok»-forenklingen er konstruert, og at dette handler om lovpålagte tjenester. Jeg synes likevel at «(alle former for) ja til Furutun er det samme som å være motstander av FN-konvensjonene» også er en forenkling som jeg kunne ønske vi kunne klart oss uten. For en tid tilbake var det ikke så krevende å være enige om at en flytting av Kiæråsen til Furutun var ok. Var det da det samme som å være for at vi bryter konvensjonene «litt»? Det tror jeg vi er enige om at det ikke er. Det må være lov å forsøke å kombinere prinsipper og pragmatikk.

Her er bystyreinnlegget fra MDG – med ønske om fortsatt god adventstid til MDG-medlem Stene Nes!

«Ordfører,

Min gruppeleder Erik Skauen sa i Formannskapet at det som kunne vært en god sak, nå har blitt en dårlig sak – uansett utfall av voteringen i dag. Det burde vært unødvendig at Furutun skulle bli et symbol for ødelagt tillit, svake faglige begrunnelser og dårlige medvirkningsprosesser. Her har saksbehandlingsapparatet det vi med talerstol-språk må kalle «stort forbedringspotensial».

I MDG vurderer vi det nå sånn at vi står mellom ett mangelfullt utreda alternativ og et tidkrevende og risikofylt «tilbake til start». Vi har dermed blitt medforslagsstillere til et vedtak som forsøker å rydde opp i hva vi vedtar i dag – og hva vi IKKE vedtar i dag.

De siste dagene og ukene har gitt oss mange innspill som er for viktige til å ikke tas på alvor. Vi tror at det i 2022 vil bli nødvendig å revurdere sider ved de skisserte planene for Furutun – for per nå er det i høyeste grad SKISSER vi snakker om.

Vi vil ta på alvor oppfordringen vi har fått om å ikke samle ALL døgnavlastning på Furutun. Fra MDG sin side ønsker vi ikke at samtlige døgnplasser skal være på Furutun, men at stedet skal være det som kan kalles en HUB. Et knutepunkt. Med samme begrunnelse har vi tatt Begby ut fra forslaget til vedtak. Vi ikke har sett noen god begrunnelse for å legge ned det som fungerer, og vi ser det som avgjørende for prosessen videre at det beholdes eller opprettes alternative boliger. Et vedtak om døgnavlastning skal ikke bli ens­betydende med å havne på én adresse.

Når det gjelder det som ikke fungerer i dag, mener vi at det beste tiltaket er å komme i gang med den delen av prosjektet som har vært planen lenge, og som for halvannet år siden var relativt ukontroversielt, nemlig å skaffe god plass til det som allerede er institusjonsavlastning på Kiæråsen.

I dag fatter vi IKKE vedtak om hvordan vi skal endre atkomst, parkering, beplantning og oppdeling av Furutun, og vi vedtar heller ikke hvor mange som skal bo der samtidig. Med åpningen for flere boliger i tillegg, er det ikke sikkert at det som i dag er 27 plasser blir det i det ferdige Furutun. Fra MDG sin side er vi forberedt på at prosjektet må redefineres etter nye faglige vurderinger. Det er diskusjoner som må tas når tegningene ligger på bordet, og det gjør de ikke nå.

At behovet for avlastning er stort og økende, er det liten tvil om. Vi må sette oss i stand til å kunne gi tilbud som er forsvarlig, har fornøyde fagfolk i hele stillinger, og har kapasitet nok.»