Det er kaldt – og dyrt, ingen hjelp for vanlige folk?

Høyre og SV gikk sammen tidligere i høst, og fikk gjennomslag for en midlertidig økning i bostøtte og sosialhjelp,

Høyre la sammen med KrF og Venstre fram et forslag tidlig forrige uke, som ville gitt en familie på fire 3.000 kroner ekstra, og 1.000 kroner ekstra i stipend til alle studenter og elever som ikke bor hjemme. Det ekstraordinære utbytte fra Statkraft gikk da tilbake til husholdninger.

Det nærmer seg jul, og strømregningen for november kommer når som helst. Dette er rett og slett ikke godt nok.

Statsminister Gahr Støre sa tidligere i uken at regjeringen lovet en avklaring før jul på hvilke ordninger som skal gjelde for dem som har vansker med å betale strømregningen. I dag er forslagene at bostøtten økes med 1.500 kroner fra desember til mars.

I tillegg kommer 150 kroner per person som bor i boligen. Tiltaket vil koste 500 millioner. Sosialhjelpsmottakere som ikke får bostøtte, får en egen pott på 100 millioner. Og foreslår i tillegg et søknadsbasert tilleggslån på 3.000 kroner til studenter på universitet, høyskoler, fagskoler og voksne elever i videregående opplæring for å dekke strømutgifter, hvor 1.200 kroner av tilleggslånet blir omgjort til stipend.

Dette er utrolig skuffende for Høyre. For vanlige folk er det ingen hjelp å få. Det er bra at regjeringen øker bostøtten for de mest sårbare blant oss, men dette er ikke nok for den kalde vinteren vi har foran oss. Dette er tiltak de kunne gjort for flere uker siden. Nå må de faktisk gjøre som de har lovet og komme med en løsning som monner for småbarnsfamiliene og studentene.

Det er på tide at noen politikere i regjeringen skjærer gjennom. Jeg har forståelse for at dette er vanskelig og komplisert rent byråkratisk, men nå må noen faktisk bestemme noe snart.

Regjeringen har vært kronisk bakpå i denne saken. Jeg hadde forventet mer når de, sammen med SV, kjøpte seg mer tid.

Årets rekordhøye strømpriser skyldes flere ting. En tid med lite vind og nedbør, gir mindre «drivstoff» til kraftproduksjon, og som dermed øker strømprisen. Det er nå gassmangel i Europa og prisene på kull og gass har økt som følge av mangelen på gass og klimakvoter. Dette øker etterspørselen etter strøm i Europa. Norge er tilknyttet det europeiske strømmarkedet gjennom flere kabler til utlandet. Tilknytningen sørger for at vi alltid har nok strøm i Norge. NVE har tidligere regnet ut at strømprisen kunne vært opptil 2–3 ganger høyere om vinteren og variert mye mer om vi ikke hadde hatt disse kablene til utlandet.

Skal vi sikre lavere strømpris over tid, må det bygges ut mer fornybar energi. Vi mener vi må legge til rette for mer vindkraft til havs, oppgradering av eksisterende vannkraftverk og legge til rette for skånsom utbygging av vernede vassdrag der det er forenlig med verneverdiene. Samtidig som vi også prioriterer tiltak for energieffektivisering og smartere energibruk.