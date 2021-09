Sjokkerende innstilling til effektivisering i offentlig sektor

Ifølge Dagsavisen 24. september vil den nye rødgrønne regjeringen støtte skroting av regjeringens effektiviserings- og avbyråkratiseringsreform. Støre vil kaste hele prosjektet i søppelbøtta. Karen Helene Ulltvedt-Moe uttaler at programmet er inspirert av OECD for å kunne kutte 0,5 prosent og spare 10 milliarder kroner, til tross for et enormt potensial avfeier de «rødgrønne» arrogant hele prosjektet.

Jeg er imidlertid ikke overrasket over at politikere og byråkrater forsvarer systemet de er en del av. Men hva skal vi skattebetalere si? Går det an å være frekk nok til å si dette til arbeidsfolk i det private næringsliv som er vant til målsettinger på 5 – 10 prosent effektiviseringsgevinst. 10 prosent i det offentlige ville spart 200 milliarder kroner. Går det an å avfeie dette når oljeinntektene reduseres og vi står foran «eldrebølgen» og klimakrisen?

Hvordan kan de «rødgrønne» avfeie fakta for å blidgjøre sin egen stand og fagforbundene? Norsk offentlig sektor er på toppen i OECD ved å stå for 2 av 3 kroner av landets økonomi. Det offentlige fastlands-Norge sluker 60,5 prosent av landets BNP mot snittet innen OECD på 44 prosent.

Tilstanden i Norge er helt «på tryne» med 360.000 uføretrygdede, én million pensjonister og snart 900.000 i det offentlige. Snart 35 prosent av alle sysselsatte jobber for det offentlige. Man skal ikke kunne mye økonomi for å forstå at dette ikke går i det lange løp. Når engelske økonomer uttaler at man ikke kan skatte seg til velferd, krasjer dette helt med Støres bråkjekke uttalelser. Spesielt med tanke på at Norge er dyrest i drift.

Det offentlige elsker data og energislukende 5G/datalagring, og burde i det minste innse at AI (kunstig intelligens) kan rydde opp i vårt eget overbyråkrati. Politikere og «flokk lojale» offentlig ansatte bør skjelve med tanke på mulig effektiviseringsgevinst med AI. Ikke 0,5 prosent, men kanskje opp mot 20 prosent. Norge bør kunne spare hundrevis av milliarder, og omskolere overflødige offentlige til det verdiskapende næringslivet vi må bygge opp etter korona.