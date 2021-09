Elektronikk, overvåking og sikkerhet i moderne biler

En kald dag midt på vinteren for tre år siden ringte min kone fra Byens marker i Fredrikstad. Vår to år gamle bensinbil hadde bråstoppet i minus elleve grader! Kari var ikke i form, men bekymret seg for bilen som ikke kunne låses - og ville ikke forlate den. Hun ringte meg, jeg hev på meg noen klær og gikk de to kilometerne ned til den parkerte bilen.

Ingenting virket! Det elektriske setet sto framme så jeg ikke fikk plass bak rattet. Bakluken var umulig å åpne og varseltriangellyset var dødt. Bilen var «død», umulig å starte, automatgirspaken var låst. Hun skulle selvfølgelig ringt etter en taxi, men ble stående i kulda siden hun ikke fikk låst bilen. Viking kom og hentet bilen og vi fikk skyss hjem. Dagen etter fikk Kari dobbeltsidig lungebetennelse og havnet på Kalnes med enorme konsekvenser.

Bilen har elektriske vinduer og sikkerhetslåsing av dører. Hva skjer hvis jeg kjører ut i vannet. Fungerer døråpner og vindusheiser? — Ulf Tolfsen, pensjonert designer, produktutvikler og oppfinner.

Siden jeg har jobbet med bilsikkerhet og utvikling gikk jeg litt inn i problematikken med moderne biler. Alle er enormt avhengighet av strøm. Elbilene er vel enda mer utsatte med integrert elektronikk og Can bus-systemer (Controller Area Network Fordeler – Utveksling av data i alle retninger mellom flere styreenheter).

Jeg tok kontakt med bilforhandleren og stilte følgende spørsmål:

Bilen har elektriske vinduer og sikkerhetslåsing av dører (US krav for å hindre at kriminelle åpner dørene ved trafikklys). Hva skjer hvis jeg kjører ut i vannet. Fungerer døråpner og vindusheiser? Hva skjer ved batteritrøbbel eller lav spenning?

Jeg fikk ikke svar, men kan jo gjette at jeg får problemer.

Vi skaffet oss imidlertid et spesialverktøy for å kappe bilbelter og knuse bilvinduer. Jeg har også hørt om ufrivillig utløsing av airbagene. Nå blir kjøretøyene mer og mer integrert med data/internett. Vi kan bli fullstendig overvåket med hensyn til fart og trafikkforseelser. Myndighetene kan, hvis de vil, slå av bilen.

Med autonome kjøretøy blir det enda verre. Ved en kraftig EMP (electromagnetic pulse) lammes all moderne elektronikk og du kan glemme GPS, appstyringer og telefoner.

I vinter gikk elektronikkyndige ungdommer rundt i Oslo med mobiltelefoner og slo på varmeapparatene på noen elbiler. Morsomt å komme til en bil tom for strøm når man skal til jobben. Vi bør nok være mye mer kritiske til ny teknologi enn det myndighetene ønsker.

La meg avslutte med to eksempler til: En bekjent har en moderne hytte med elektroniske brytere. Lyset på badet funket ikke, han ventet på en spesialistelektriker med «laptop» som skulle resette systemet.

For to år siden lå jeg med båten i Lysekil bak en stor cabincruiser. Eieren gikk og sparket irritert i brygga. De topp moderne motorene hadde elektronisk servo, gass og gir. Spesialprogrammereren fra motorleverandøren var på ferie og kunne ikke komme før om to dager. Motorene var «døde»!

Ingen lokale motorspesialister kunne fikse problemet. Båteieren var fly forbannet over å måtte ligge i en kjedelig fiskehavn i tre dager. Som han sa; «Godt det ikke skjedde i det jeg rundet Smögen i kuling».

Denne vidunderlige teknologien er på vei inn i alt, og fin så lenge den virker. Velkommen til en fantastisk «problemfri» digital framtid.

