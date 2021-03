Salget av elektriske varebiler har tatt helt av

1. januar i år gikk takstene for elbil i bomringen i Oslo kraftig opp. For enkelte passeringer ble prisene doblet for elbiler, som likevel betaler langt mindre for en passering enn en fossilbil.

Men for en type elbil er det fortsatt gratis å kjøre gjennom bomringen: Elektriske varebiler. Dette grepet har politikerne gjort for å gi næringslivet en gulrot for å raskere legge om bilparken til nullutslippsbiler.

Og det grepet ser mange ut til å ha fått med seg. I januar i år gikk nybilsalget av elektriske varebiler til himmels. 42 prosent av alle nyregistrerte varebiler i Oslo var elektriske. Til sammenligning var tilsvarende tall 16 prosent for hele 2019 og 20 prosent for hele 2020. Det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken.

Nullutslippsby

I Akershus var 19 prosent av nyregistrerte varebiler i januar elektriske, mens for Norge som helhet var tallet 21 prosent.

Oslo troner dermed suverent på elvarebiltoppen.

– Det gir renere luft i byen vår og mindre klimautslipp, men også sparte kostnader for bedriftene. I dag passerer elvarebiler gratis gjennom bomringen, og kan lade og parkere billig, sier Oslos miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) til Dagsavisen.

Lan Marie Berg. Foto: Berit Roald / NTB

Vanligvis bruker hun tiden sin på å sørge for færre biler i Oslo. Men akkurat når det gjelder elektriske varebiler har Oslo kommune en lang rekke ordninger for å sørge for at bedriftene velger nullutslippsalternativer.

I tillegg til gratis passering i bomringen kan firmaer søke om økonomisk støtte fra kommunen for å etablere ladeplasser.

– Summen av alle disse fordelene og tiltakene er trolig grunnen til at håndtverkere, budfirmaer og andre som trenger varebiler velger elektrisk fremfor fossilt i Oslo. Jeg anbefaler alle Oslobaserte håndtverkere og andre som kjører varebil å sjekke ut klimatilskudd.no. Her er det penger å få! sier Berg.

Høye utslipp

Veitrafikken står for nesten halvparten av Oslos klimautslipp, og varebiltrafikken står alene for en femtedel av utslippene fra veitrafikken. Oslo har tatt mål av seg å bli en nullutslippsby innen 2030, så disse utslippene må vekk dersom kommunen skal nå målene.

– Selv om tallene går riktig vei i Oslo, er det langt igjen til mål. Regjeringa må ta grep hvis Norge skal nå målet som Stortinget har vedtatt, om at det bare skal selges elektriske personbiler og lette varebiler i Norge fra 2025, sier Berg.