FIFA trenger et ballespark

Nesten ingen her i landet liker korrupte stater som åpenlyst bryter menneskerettighetene. Og en fersk spørreundersøkelse i VG denne uka viser at halvparten av Norges befolkning faktisk ønsker en klar og tydelig boikott av Qatar-VM.

Men det er også mange som har en sterk og naiv tro på at qatarene vil høre på kritikken, og på sikt love å bedre forholdene for de mange underbetalte og hundsede fremmedarbeiderne som bygger flotte stadioner, hoteller og veier i den lille ørkenstaten. Blant disse er vår egen Egil Drillo Olsen og flertallet på årsmøtet i byens stolthet FFK.

De fleste av oss som har vært i Qatar ved flere anledninger og sett, har ingen illusjoner om ekte vilje til forbedring. Qatar er på mange måter en tvers gjennom udemokratisk, korrupt, sunnimuslimsk, kvinneundertrykkende apartheidstat. Under mitt ti år lange arbeid med journalistikk og frie medier i Midtøsten, har møtene med Qatar dessverre vært svært frastøtende.

Spillet i FIFA-kulissene da Qatar fikk tildelt Fotball-VM i 2020, var et lite lekkert syn. Konvolutter stappfulle av store pengesedler sirkulerte for å sikre ørkenlandet mesterskapet. Et pill råttent system med en glatt smilende generalsekretær Sepp Blatter til rors. Han ble heldigvis motstrebende fjernet, men fotball-VM i Qatar består. Mesterskapet skulle egentlig vært boikottet fra første stund. Det hadde vært noe!

Det er med skam å melde noe av det aller verste jeg har sett. — Frode Rekve

Nå hevder motstanderne av boikott at en slik aksjon fra lille Norges side ikke vil få den minste betydning. Vi greier sannsynligvis ikke engang å kvalifisere oss til Fotball-VM i Qatar, blir det sagt.

Nei, nettopp, og takk for det. For vi har absolutt ikke noen verdens ting der å gjøre. Det er rett og slett befriende at landslagstrener Ståle Solbakken allerede har latt det gå sport i å promotere menneskerettigheter på draktene til Norges herrelandslag i fotball. Og ære være alle supporterklubbene som var først ute med å foreslå boikott av fotball-VM i Qatar.

Qatar er en stat der rasismen er åpenbar for alle som vil se. Horder av importert arbeidskraft fra lutfattige land i Asia behandles på en måte som får forholdene for utenlandsk arbeidskraft hos de aller mest useriøse her i landet, til å fortone seg som et liv i luksus. De hvitkledde qatarene selv kunne nemlig aldri i livet nedlate seg til å drive med anleggs- og bygningsarbeid.

Jeg har selv vært inne i de brennhete, skitne jern-konteinerne der bygningsarbeiderne fra India og Sri Lanka sover, lager mat, spiser, gjør sitt fornødne og bor. Om dagen steker ørken-sola ubønnhørlig og lager bakerovner av «boligene». Om natta blir de kalde som kjøleskap. Det er ikke rart at asiatene som bor der blir syke, og lett utsatt for arbeidsulykker.

Ifølge den britiske avisa The Guardian har det vært foruroligende mange dødsulykker på byggeplassene for de mange nye idrettsanleggene i forbindelse med fotball-VM i Qatar. En del journalistkolleger og jeg snek oss nysgjerrige inn der før vaktholdet ble skjerpet for et par år siden. Det er med skam å melde noe av det aller verste jeg har sett.

Allerede på flyplassen i den søkkrike lilleputtstaten skriker rasismen mot deg i full åpenhet. Vi som kommer fra Europa og Vesten blir ønsket velkommen av utvalgte vakre asiatiske kvinner, og passene våre blir ekspedert i rekordfart ved alle de godt opplyste skrankene.

I andre enden av lokalet er det dunkelt, illeluktende og stappfullt. Der sleper fremmedarbeiderne fra Asia seg fram med alt sitt pikkpakk i en endeløs kø. De har en eneste luke å henvende seg i, og bryske politifolk med køller holder orden på sneglefarten. Enkelte av utlendingene jobber som underbetalte parkeringsvakter på de rålekre hotellene i hovedstaden Doha. Der sover de på sammenbrettede pappesker på betonggulvet innimellom dollarglisene. Det er ikke til å tro!

Norge er et bitte lite land i verden og en boikott av fotball-VM fra vår side får ingen betydning, er det mange som sier. Ja, mon det? Vi topper verdensstatistikken over levestandard, trivsel, velferd og ekte folkestyre. Dette vet selv folk på Den arabiske halvøy. De misunner oss vårt likestilte levesett. De vet at Norge sitter i FNs sikkerhetsråd. Norge har stor prestisje i den arabiske verden. En norsk boikott av fotball-VM vil virkelig vekke stor internasjonal oppsikt og respekt.

Ja til norsk boikott av fotball-VM i Qatar!