Det kommer fram i en felles uttalelse NTB har fått tilsendt. Samtlige kretsledere har skrevet under. Det skjer litt over en uke før Norges Fotballforbund 20. juni holder et ekstraordinært ting om en eventuell norsk deltakelse i Qatar-VM.

«Vi er 18 kretser som ikke ønsker boikott. Vi vil ikke snu ryggen til arbeiderne i Qatar, men stå opp og fortsette arbeidet for bedring av deres rettigheter. Endring tar tid, og ved å være til stede kan vi være med på å bidra med press mot myndighetene», står det i brevet.

«Vår avgjørelse er vanskelig, men samtidig enkel. Som fotballedere i NFF tar vi ansvar. Ved å engasjere oss, ved å debattere», skriver kretslederne videre.

Frykter for økonomien

Forrige måned konkluderte et eget utvalg, ledet av Sven Mollekleiv, at en boikott ikke er veien å gå. Neste års VM-arrangør har i en årrekke fått kritikk for manglende menneskerettigheter og for sin behandling av gjestearbeidere.

Fotballkretsene understreker at Qatar aldri skulle blitt tildelt VM, men mener samtidig at «en boikott kan bidra til å sette oss på sidelinjen av debatten og avgjørelsene i fotballfellesskapet».

I uttalelsen blir det også pekt på de økonomiske konsekvensene av en VM-boikott: «Vi som fotballedere vet at økonomi handler om aktivitet. Kutt i budsjettet vil ramme også breddeaktiviteter».

Klubbvedtak

Den norske boikottdebatten ble utløst på initiativ fra Tromsø IL i slutten av februar. En rekke eliteserieklubber fulgte opp med vedtak om å støtte en VM-boikott.

TIL, Rosenborg, Brann og Vålerenga står på sitt også etter at Qatar-rapporten ble lagt fram. Onsdag gikk årsmøtet i Lillestrøm Sportsklubb imot sitt eget styre og sluttet seg til ja-siden i boikottspørsmålet.

Mollkekleiv-utvalgets konklusjonen om nei til boikott fikk støtte av 12 av 14 medlemmer. De to eneste som gikk imot, var Ole Kristian Sandvik og Gina Barstad i Norsk Supporterallianse (NSA).

Amnesty Norge tar ikke parti for eller mot boikott, men er glad for at saken har fått stor oppmerksomhet de siste månedene,

– Uansett hvordan det ender, håper jeg ikke det er slutten på norsk fotballs engasjement for migrantarbeid i Qatar. Jeg håper supporterne vil jobbe internasjonalt for å holde fanen høyt og legge press på Fifa og Qatar. Vi ser ikke for oss en stor boikottbevegelse internasjonalt. Da handler det om å bruke engasjementet som er skapt, sa generalsekretær John Peder Egenæs til NTB for en uke siden.