I flere år har det bygget seg opp ikke bare dårlig, men direkte giftig blod mellom norske supportere og NFF. Vi snakker altså om en betydelig gruppe mennesker som dedikerer store deler av livet til sitt norske fotballag og kun ønsker det beste for norsk fotball – til og med for våre mest hatede motstandere så lenge det ikke gir noe konkurransefortrinn – og organisasjonen som er norsk fotballs høyeste beskytter og instansen som skal forvalte norsk fotballs interesser. I utgangspunktet burde det være et glimrende samarbeid mellom disse to grupperingene, og enhver diskusjon kunne hatt potensialet til å føre norsk fotball fremover.

[ Fakta før Qatar-avstemningen ]

Dessverre finnes det ikke noe som kan minne om et samarbeid. Kommunikasjon mellom de to partene finnes ikke, og skylden ligger helt og holdent på NFF. I betente konflikter mellom forbund og supportere har NFF invitert til dialog, og ofte unnlatt å ta telefonen når det er på tide å ha dialogen. Deretter tatt avgjørelser over hodet på alle. Det er kanskje ikke så rart at vi er skeptiske til at NFF sier de vil satse på dialog i stedet for boikott i Qatar.

Nå faller snart avgjørelsen. På søndag bør det bli stemt ja til boikott. Jeg har skrevet til fordel for boikotten i denne spalten stort sett hver uke denne sesongen, men i tilfelle det skulle bli et nei har jeg prøvd å sette meg inn i neisidens argumentasjon. Man skulle tro at denne argumentasjonen ville vært enkel å finne i en så viktig sak, men den gang ei.

Utvalget som etter Fotball­tinget fikk i oppdrag å konsekvensutrede en boikott konkluderte med at de ikke ville gå inn for det, men hvorfor de kommer til denne slutningen har de ikke klart å kommunisere godt til omverden. Det har blitt nevnt noe om store økonomiske konsekvenser, men tallene presentert er i beste fall spekulative og har hovedsakelig den hensikt å skremme flest mulig av breddeklubbene til å stemme nei til boikott. Nylig kunne vi lese i VG et felles opprop fra kretsene som er underlagt NFF der de argumenterte imot boikott. Igjen nevnes de hinsides beløpene tidligere presentert, i tillegg påstår de at man ved en boikott melder seg ut av dialogen med FIFA og Qatar, at Fifa vil se på boikotten som at Norge melder seg ut av kvalifiseringen, og at det gir fremtidige ringvirkninger for yngre landslag.

Ok, selv om Norge boikotter VM, eller faktisk bare VMs vertsnasjon, så trenger vi på ingen måte å melde oss ut av debatten. Ikke at norsk fotball egentlig burde vært satt i en situasjon der man diskuterer død og moderne slavedrift. Og hva enn FIFA har å si om norsk boikott er vi vel revnende likegyldige til. Det er jo FIFAs vanstyre vi protesterer mot. Jeg forstår at økonomien til mange klubber er trang, men Norge er ikke så dårlig stilt at vi trenger blodpengene vi får for å spille støttepasninger på gravene til tusenvis av fremmedarbeidere. Vi har råd til å utøve etikk, moral og integritet som tåler tidens tann.

Vel, noen av oss har det. Norsk Supporterallianse mottar til stadighet meldinger fra styreledere og styremedlemmer i fotballklubber som er positive til boikott, om at representanter fra NFF kontakter de direkte og forsøker å presse dem til å endre standpunkt. Denne kontakten oppfattes så intens og truende at klubbene ikke ønsker å offisielt stå på noen pro-boikott liste, i frykt for videre press. Jeg ville vært sjokkert, men dette er urent trav helt i tråd med hvordan NFF i lang tid har opptrådt ovenfor oss supportere. La oss håpe at boikotten stemmes igjennom på søndag, slik at Vålerengas hjemmekamp mot Bodø-Glimt på kvelden blir en feiring av en stor seier for grasrota, fotballen og det norske folk, som overveldende også støtter boikott.

Men når festen har lagt seg har NFF en stor jobb å gjøre for å bygge opp vår tillit til dem. For i dag er denne tilliten ikke-eksisterende.

Supporterkollektivet Aperopet skriver i Dagsavisen hver fredag