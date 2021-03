«Teglstensarbeideren – etterlysning og beskyldning»

Etter et stort oppslag i Demokraten den 27. februar skrevet av journalist Arne Børresen, som inneholdt blant annet et intervju med Lino Lubiana, ble det fremholdt: «Jeg vet i hvert fall at det står 485.000 kroner på kontoen».

Da jeg overlot alle trykksaker, brevpermer og bankkontoen i DNB til det nye styret i 2016 hadde jeg forventet å bli noe informert om det videre arbeidet. Svar på E-poster og julekort m. v. fikk jeg aldri utenom en sms fra Lino Lubiana den 24.12.2017 hvor i det er å lese: «Kjære dere, vi er ikke i mål med prosjektet vårt, men det går framover om ikke i samme fart som vi ønsker. Takk for bidrag i året som er gått. Vennlig hilsen Lino Lubiana.»

Ja, jeg ventet på videre informasjon og sendte den 1. september 2020 et likelydende brev til styrets leder Lino E. Lubiana, sekretær Morten Hagen og økonomiansvarlig Rolf Stordal hvor i det var å lese: «Flere permer med dokumenter fikk styret overlevert og en «original trillebukk» ble laget.

De innkomne penger ble overført fra DNB til Sparebank 1 hvor konto 1080 36 04474 ble opprettet. Etter dette har jeg mottatt lite informasjon. Men jeg har forsøkt å få bidrag fra flere, blant annet fra Svein Skahjem, som jeg vet sendte kroner 3.000 den 31.01.2020.

Rolf Stordal fortalte meg høsten 2018 at de skulle ha et styremøte få dager senere. Etter så lang tid etterlyser jeg en orientering fra styret om arbeidet som er utført de siste fem årene. Dertil ber jeg om å få tilsendt kopi av bevegelsene på konto 1080 36 04474 for årene 2016 – 2017 – 2018 – 2019 og 2020 i løpet av september.

Etter oppslag i Demokraten den 27. februar i år skrev jeg et leserinnlegg som sto på trykk i Fredriksstad Blad den 16. mars og i Demokraten den 23. mars. På bakgrunn av det som Lino Lubiana hadde fremholdt stilte jeg følgende tre spørsmål:

Hvorfor har jeg ikke fått svar på mitt brev av 1. september 2020? Hvor er det blitt av ca. kroner 30.000? Har disse pengene gått til telefonregninger og «styrehonorarer»?

«Beskyldninger fra Løkkevik» i Demokraten den 30. mars – samt «farer med usannheter» (det vil si være løgner) er sårende å se på trykk. Den ærede leser får vurdere!

Lino Lubiana sier til Demokraten at han ikke har sett brevet fra Løkkevik, men at «tida uansett er inne for å ta en prat med ham». Har han ingen kontakt med det øvrige styret?

Døra til mitt hjem «står alltid åpen for besøk». Håper at når han kommer da også har med seg bankutskrifter for ovennevnte fem år!

