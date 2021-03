– Jeg ønsker ikke at det skapes et inntrykk av at vi har stukket av gårde med 30.000 kroner, sier teglverkskomité-lederen Lino Lubiana som har lagt fram for Demokraten transaksjonslister fra banken som viser at det ikke er tatt ut et øre fra komitéens konto siden 2015. (Ida Drønen)