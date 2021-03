Smarte damer sparer selv

Therese Troy Prebensen og Annette V. Jønsson

Direktør for privatmarkedet i Sparebank 1 Østfold og lokalbanksjef i Sparebank1 Fredrikstad

Det har tradisjonelt vært mye fokus på at kvinner må ta grep om egen økonomi, mens menn både tjener og sparer mest. Men de store trekkene fra 2016 viser at trenden heldigvis er i ferd med å snu; at stadig flere kvinner tar ansvar for egen sparing, spesielt pensjonssparing. At flere kvinner tar ansvar for både egen sparing, pensjonssparing og blir mer økonomisk uavhengige er viktig for likestilling.

Universitet i Agder og Agderforskning slapp i 2016 en undersøkelse som viste at kvinner kunne merkbart mindre enn menn om privatøkonomi. Det var spesielt rundt spørsmål om rente, inflasjon og risiko kvinner gjorde det svakere enn menn. Unge kvinner scoret dårligst. Som undersøkelsen påpeker; å forstå renter er viktig for sparing. Ikke minst gleden over renters rente!

Kvinner tjener fremdeles mindre enn menn, de jobber mer deltid og har oftere permisjon når barna er små. I sum fører dette til mindre pensjon og derfor er det viktig å komme i gang så tidlig som mulig med (noe så kjedelig) som pensjonssparing. Men vi tror oppriktig at det å være pensjonist med mye tid og lite penger er enda kjedeligere … Så er det selvsagt slik at når kvinner som jobber heltid i snitt tjener 12,9 % mindre enn menn så har de faktisk mindre å spare av.

Heldigvis viser det store bildet at stadig flere kvinner sparer langsiktig, men samtidig er det fremdeles slik at rundt 80 % av verdiene på Oslo Børs eies av menn, mens kvinner foretrekker å spare i «madrassen». Hvorfor er det så få kvinner som realiserer sparepotensialet sitt?

I annet halvår så vi en formidabel økning i norske fondssparere, godt hjulpet frem av nullrente på ordinær sparekonto, men våre tall viser også at 61 % av fondssparerne i vår region er menn.

Mange kvinner deler at de forbinder sparing i aksjer og fond med høy risiko og heller foretrekker «trygg» banksparing. At terskelen for å komme i gang er høy fordi man drukner i ord som VPS-konto, nominee, avkastning, risikoprofil og hvordan i all verden handler man egentlig faktisk aksjer og fond? Andre har inntrykk av at aksjer og fond er for mennesker med mye penger på utkikk etter rask avkastning. En annen misforståelse, spesielt rundt fond, er at det er vanskelig å få ut pengene om man virkelig skulle trenge dem – at pengene fremstår som låst til «evig tid.» Men for eksempel ved privat pensjonssparing får du ut pengene dine når du ønsker.

Vi tror at skolen har en viktig rolle rundt folkeopplysning om privatøkonomi – også rundt sparing og plassering og er glad for at det er tilbake på pensum. For hvor mange norske 25-åringer vet egentlig hva en aksje er og hvordan den oppstår? Samtidig må vi som bank også se oss selv i speilet og reflektere over hvordan vi i digitaliseringens tid jobber for å øke forståelsen av sparing og plassering hos kundene våre. Hvordan kan vi som næring best mulig legge til rette for at terskelen for å bruke oss som sparringspartner er lav? Hvordan snakker vi til unge måter på en måte som engasjerer dem?

Det er vokst frem en generasjon av Instagram-brukere som holder på å knekke koden og flinke damer som «Happy Penger», «Forbrukerfrue», «Pengesnakk», «Berikelse», «Enkronespart» og «Pengejenta» driver viktig folkeopplysning. Banknæringen har mye å lære av Instagrammere på hvordan vi kan skape engasjement!

Så til alle smarte damer der ute; få smarte tips! Konkretiser dine drømmer og planer for fremtiden. Om dine drømmer innebærer å spandere sertifikat på barna, egenkapital til ny bolig, drømmehytta eller en sorgløs pensjonisttilværelse, gå igjennom privatøkonomien og skaff deg en oversikt over sparepotensialet ditt og hvordan du enklest og best kan spare til nettopp dine drømmer.