Raja gir en halv million til Hans Nielsen Hauge-feiring: – En imponerende foregangsmann

– Hans Nielsen Hauge var en imponerende foregangsmann for trosmangfold, organisasjonsfrihet, likestilling og privat næringsliv i Norge. Jeg er glad for at denne jubileumsmarkeringen gjør at flere får lære om Hauge og la seg inspirere til nytte for samfunnet, uttaler kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

[ Mannen som skapte det moderne Norge ]

Når det i april i år er 250 år siden Hans Nielsen Hauge ble født, har jubileumsfeiringen sin hovedbase i Fredrikstad, der han kom til verden.

Men organisasjonen Hauge 2021 ser for seg en nasjonal feiring – med utvikling av nytt besøkssenter på fødestedet Hauges Minde på Rolsvøy, utstilling, bokutgivelse og flere jubileumsarrangementer. Blant annet blir det et Hauge-symposium i Oslo i mai.

Fokus vil være på hans fire virkeområder: Samfunnsbyggeren, gründeren, opprøreren og det åndelige aspektet. For lekpredikanten Hauge kom også med praktiske råd om nyttige ting, mente det var lurt å tjene penger – og strikket gjerne når han gikk til fots Norge rundt, heter det videre.

Hans Nielsen Hauge døde i 1824 og ligger begravet på Gamle Aker kirkegård i Oslo.

Leder av den såkalt rådgivende jubileumskomiteen i Hauge 2021 er tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik.