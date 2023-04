Synd at internasjonal kompetanse nedprioriteres av regjeringen!

Fra høsten av vil studenter i utlandet sitte igjen med mer gjeld per år, som følge av at regjeringen kuttet i andelen av lånet som omgjøres til stipend. Dette får store konsekvenser for studentene.

Det er krig i Europa, og vi står overfor flere kriser, blant annet klimakrisen. Dette er situasjoner som kun løses gjennom internasjonalt samarbeid. Derfor er det skremmende at regjeringen bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil frata studenter muligheten til å studere i utlandet.

Opptakskravene til høyere utdanning i Norge er skyhøye, samtidig fratar regjeringen studenter å studere utenlands. Flere venner av meg, inkludert meg selv, har drømt om å studere i utlandet for å få nye perspektiver både kulturelt, men også internasjonalt. Vi hører stadig at internasjonalt samarbeid er viktig og av den grunn er det viktig å satse på studenter som også vil studere utenlands, og ikke straffe dem.

Men for mange må denne drømmen om å studere utenlands vurderes grundig grunnet høyere andel med gjeld og andre ekstra bekostninger som regjeringen setter de neste årene. Dagens regjering gikk til valg på at det var «vanlige folks tur», men de velger heller å gjøre det enda vanskeligere for «vanlige folk» å studere utenlands.

Unge bør få lov til å drømme stort, og for mange betyr det et studieopphold i utlandet. Jeg er redd for at vi vil miste mange dyktige folk som kan opparbeide seg internasjonal kompetanse og som har lært seg å tilpasse seg forskjellige kulturer. Å studere i utlandet vil også gi mulighet til å bygge nettverk og møte potensielle arbeidsgivere i fremtiden. Dette er utrolige viktige verdier for samfunnet både i dag, men også i fremtiden.

Utenlandsstudier gir en god mulighet til å lære et nytt språk eller forbedre eksisterende språkferdigheter. Dette kan være en nyttig ferdighet i en globalisert verden og kan åpne opp flere muligheter både personlig, profesjonelt og for vårt samfunn.

Det er utrolig synd at regjeringen ikke ser verdien i internasjonal kompetanse. Denne politikken vil ramme mange studenter, i tillegg til Norge som land. Verden blir stadig mer globalisert, og det må også gjenspeiles i politikken.

[ UiO: «Det er svært problematisk at vi nå raskt og effektivt stenger studenter fra lavinntektsland ute. Også for vår egen del» ]

[ Lærer: «Et menneskeliv er ikke mer verdt om man er flink i realfag enn om man er rå med henda» ]