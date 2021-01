Partiet åpner nemlig for at kommuner kan sette ned formuesskatten, slik Bø i Vesterålen har gjort. Samtidig vil partiet «styrke arbeidet mot kapitalflukt og skatteparadis».

Dagens Næringsliv fortalte torsdag at minst fire Sp-styrte kommuner ønsker å redusere den kommunale andelen av formuesskatten. Og disse kommunene får formell ryggdekning fra Senterpartiets finanspolitiske talsmann på Stortinget, Sigbjørn Gjelsvik. Han sier at det er opp til den enkelte kommune å vurdere denne skattesatsen. På den annen side er det nasjonal Sp-politikk å øke beskatningen av de største formuene.

Bø i Vesterålen ble landskjent da kommunen valgte å redusere den kommunale andelen av formuesskatten fra 0,70 til 0,20 prosent. Staten skal uansett ha 0,15 prosent på toppen av dette. I Norges svar på skatteparadiset Monaco var det plutselig skatt å spare for dem med stor formue. Flere rike nordmenn meldte eller signaliserte flytting til Bø. Skikongen Bjørn Dæhlie var blant dem.

Formuesskatt gir en god fordelingspolitikk ved at de med stor formue bidrar mer til fellesskapet enn det som ellers ville ha vært tilfellet. Lokalpolitikernes mulighet til å redusere, og i verste fall fjerne, den kommunale andelen av formuesskatten må tas bort. Ansvaret for å tette dette smutthullet ligger hos de partiene som ønsker hardere beskatning av store formuer. Senterpartiet er blant dem og bør derfor sørge for at det blir bedre samsvar i egen politikk. Det må være minst like viktig å bekjempe skatteparadis i Norge som eller i verden.

Senterpartiet møter seg selv i døra. Velgerne bør merke seg at partiet her taler med to tunger. Dersom stadig flere kommuner slår inn på Bø-varianten vil vi få et uverdig kappløp som ender i en nedadgående skattespiral. Alle blir tapere, bortsett fra de rike.