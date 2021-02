Det tærer på å leve i en stengt by. Mange sliter psykisk.

Hver dag oppretter lokalbefolkningen spleiseaksjoner for å redde lokale restauranter. Kompensasjonsordningene til næringslivet treffer dårlig for de små aktørene som er så viktige for byens egenart. Kampen bistro, et samlingspunkt i sin bydel, fikk for eksempel dekket 11 prosent av sine totale utgifter før jul.

Deler av næringslivet er i ferd med å utraderes.

Rødt nivå på skolene, nedstengning av breddeidretten, pålegg om hjemmekontor. Byens befolkning sliter under trykket fra tiltakene. Lyset i enden av tunnelen som skulle være vaksinen er blitt enda en frustrasjon: Oslo er nede på 197. plass av norske kommuner når det gjelder vaksinegrad.

Regjeringen har besluttet at de såkalte Ring 1-tiltakene, det strengeste tiltaksnivået, skal videreføres i Oslo. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) svarte med å kreve at Oslo må få mer kontroll over tiltakene i byen.

Det støtter vi ham i.

«Oslo-folk betaler en høy pris for pandemien», sa byrådslederen denne uka. Smitten har gått ned, men vi som bor her må leve strengt begrensede liv også framover. Mer tillit til lokale myndigheter vil gi større mulighet til detaljstyring. Slik kan vi kanskje få til en styrt og forsiktig åpning av deler av byen. Det er mange virkeligheter i Oslo.

Muligheten til å vurdere situasjonen lokalt, på bydelsnivå, vil være til stor hjelp.

Oslo Høyres leder Heidi Nordby Lunde svarte slik på Johansens ønske om mer lokalt selvstyre: «Tiltaksbyrden i Oslo blir tung når byrådet ikke gjør jobben sin». Det er en stygg påstand fra et regjeringsparti.

Vi er enige med Raymond Johansen i at vi ikke kan holde landets hovedstad stengt på grunn av en føre-var-holdning. Vi tar smittefaren på alvor og forstår at tiltak er helt nødvendige, men vi som bor i denne byen må også få leve. Høyre-politikere burde helst bruke kreftene sine på å lage kompensasjonsordninger som treffer, og sørge for at landet har en vaksinestrategi som fungerer.