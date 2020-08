Vi skal generelt ikke frykte konkurranse. Den kan skjerpe oss og skape utvikling, men konkurranse fra Amazon er på et nivå som er uimotståelig. Det er et selskap så stort og dominerende at det nærmest mangler sidestykke. Og selskapet vokser i en takt som knapt tidligere er sett. «En så aggressiv vekst er ikke observert i moderne historie», hevder tidsskriftet The Economist.

I USA står Amazon for over halvparten av absolutt all omsetning på nett, uavhengig av varekategori. Amazon er et monster. Og eier Jeff Bezos er verdens rikeste mann, og er blitt eventyrlig mye rikere gjennom koronakrisa.

I fjor sommer var det også hete rykter om at Amazon var på vei til Norge. Og høyt på dagsorden for Virkes handelskonferanse i Oslo var da nettopp Amazon. Konferansen hadde fått tittelen «Retail Apocalypse». Netthandelen utfordrer i stor skala den tradisjonelle varehandelen med butikkdød som den naturlige konsekvens, og Amazon vil akselerere denne utviklingen.

Nå er giganten på plass hos naboen. Og det er all grunn til å frykte for våre fysiske møteplasser, våre handlegater og bysentrum, men det er også grunn til bekymring for om i sammenhengen små norske virksomheter har modnet raskt nok i overgangen til en ny og digital markedsplass, og om de har muskler til å kjempe mot en av verdens mektigste merkevarer.

Amazon er et kontroversielt selskap. Det har en ekstremt dominerende posisjon i markedene det er representert. I Tyskland har selskapet en 40 prosent markedsandel, og det er all mulig grunn til å være på vakt på vegne av mangfold, konkurranse og norske næringskjeder og arbeidsplasser. Maktkonsentrasjonen bør bekymre våre folkevalgte.