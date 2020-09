Hurtigruten hadde selv tatt initiativ til den private granskingen som ble lagt fram torsdag. Den konkluderte ikke overraskende med at det var begått en rekke tabber som førte til at det kom smitte om bord på MS «Roald Amundsen» i juli.

Det ble gjort feil fra begynnelse til slutt.

Petter Stordalen: – Vil si unnskyld til hele Norge

Fra smitten kom om bord via utenlandsk mannskap til man sviktet i sin evne til å varsle og håndtere situasjonen.

Hurtigruten og konsernsjef Daniel Skjeldam hadde lobbet hardt for å få lov til å åpne butikken igjen i sommer. De fikk myndighetenes tillit til å starte opp cruisetrafikken. En mulighet fotballklubber og kulturinstitusjoner bare kan drømme om. Men de sviktet på det aller viktigste.

Rederiet hadde ikke kontroll på smittevernet, på sikkerheten.

For dårlig sikkerhetskultur er en dramatisk merkelapp å få for et rederi som opererer i værharde, norske farvann og som er helt avhengig av tillit. Hva annet har Hurtigruten heller ikke gode nok rutiner for? Sjømannsforbundet er ikke imponert over konsernsjefen. Skjeldam har ingenting å gå på, heter det derfra. Tabbekvoten er brukt opp.

De ansatte peker på en fryktkultur i selskapet. Dette bør være en umulig situasjon å være i for en toppleder. Frykt for å si ifra om feil og mangler er det siste man kan ha når forretningsideen er å transportere folk på havet.

Lista for å varsle må være svært lav i slik virksomhet.

Les også: Dette mener FHI-sjefen er myndighetenes største korona-utfordringer

Konsernsjef Daniel Skjeldam har lagt seg flat Ukulturen i Hurtigruten er hans ansvar, men ikke hans alene. Hvis ikke Skjeldam har gjort en god nok jobb, har heller ikke styret i selskapet gjort det.

Mange undrer på hvorfor Skjeldam ikke må gå av som sjef etter sommerens skandale. Men hans avgang vil eksponere også selskapets profilerte eiere. Å gi Skjeldam sparken vil være å innrømme dårlig kontroll på selskapet fra styreleder Trygve Hegnar og styremedlem Petter Stordalen. Da er det en enklere utvei å si «unnskyld til hele Norge».