Tiden mellom palmesøndag og påske kalles den stille uka. Det er en tid som gjerne brukes til å senke skuldrene og reflektere over livet og samtiden. Den som ser seg rundt i dag, ser en kaotisk verden. Det som før lå fast og var solid, er plutselig i bevegelse. Vi lever i en urolig tid.

Vi nordmenn lever godt – på bekostning av andre mennesker og arter.

Det er krig i Ukraina og i Gaza og en rekke andre steder på jorda. USAs president Donald Trump ser ut til å nyte å sette den etablerte verdensorden i spill, uansett konsekvenser for andre mennesker. Uroen og usikkerheten når også oss her i vårt nordlige hjørne av verden. Børsuro, handelskrig og en voldsom global høyresving har satt ting på spissen, også her hjemme. Mange spør seg om ikke alle de samtidige krisene og konfliktene i verden vil kulminere i total sivilisasjonskollaps.

Alt dette er sant og virkelig. Det er grunn til å føle på en usikkerhet i verden i 2025, også for godt vante nordmenn.

Samtidig skal vi ikke glemme at vi som bor i Norge tross alt er heldige. Vi lever i et sunt demokrati, med en sterk og trygg velferdsstat, og vi har enorme ressurser vi kan bruke for å møte det som måtte vente oss i nær og litt fjernere framtid.

Denne privilegerte tilstanden har sin pris. Onsdag 16. april er Norges «Overshoot Day». Det betyr at vi allerede har brukt opp de ressursene jorden kan gi til landets 5,6 millioner innbyggere i løpet av ett år. Sagt på en annen måte: Om alle mennesker i verden hadde brukt like mye ressurser som nordmenn, ville verden ha brukt opp alle ressurser vi hadde til rådighet for året 16. april.

Vi nordmenn lever godt – på bekostning av andre mennesker som lever i dag, og på bekostning av framtidige generasjoner. Naturkrisen og masseutryddelsen av arter på jorden er et faktum. Vi som lever helt på toppen av verden er viktige drivere av denne utviklingen.

Vi er ikke alene om å leve over evne. Norges «Overshoot Day» kommer seks dager etter Sverige og tre dager før Frankrike, skriver NTB. I fjor var datoen for hele verden 1. august.

Vi har bare denne ene planeten å leve på, og vi deler den med andre arter og med alle dem som skal komme etter oss. Det kan være lett å glemme når verden plutselig preges av konflikt og kaos, men vi har et ansvar for å ta vare på vårt eget – og andres – livsgrunnlag. Det er verdt å reflektere over også den virkeligheten i den stille uka. God påske!

