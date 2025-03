Posten skal fram – av og til

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Like før jul leverte det regjeringsoppnevnte Postutvalget sin utredning. Konklusjonen skapte en viss furore: Utvalget foreslo at vi ikke lenger skulle få brev levert til postkassa. I stedet skal alle brev leveres til såkalte hentesteder – for eksempel post i butikk.

Posten skal fortsatt fram – bare ikke hver eneste dag.

Bakgrunnen er åpenbar: Brevmengden i samfunnet faller nå så fort at kostnaden per leverte brev blir altfor stor. Leveringspliktig ombæringen av brev, pakker og aviser er ikke bærekraftig for staten og fellesskapet.

Nå er utredningen ute på høring. En av de viktigste høringsinstansene, Posten selv, er uenig i forslaget. «Posten mener at fremtidens posttjeneste bør bestå av levering i postkasse én dag i uken, mulighet til å velge hentepunkt og en dørterskeltjeneste for de eldste i befolkningen med personlig overlevering av post og et eget informasjonsskriv fra kommunen», skriver Posten.

Posten er langt på vei enig i problembeskrivelsen til utvalget, men mener det er å gå for drastisk til verks å droppe all ombæring til postkasse. Posten peker på at digitalisering, eldrebølgen og en ny sikkerhetspolitisk situasjon gir nye utfordringer, og at omstillingen Posten nå står ovenfor er en god mulighet til å svare på disse utfordringene på en måte som står seg i lengre tid.

Les også: Europa lover å stå bak Ukraina der USA svikter. Det kommer til å koste

Posten ønsker derfor å legge tjenester «med ny samfunnsverdi» inn i det institusjonen omtaler som «vårt unike nasjonale brevnett». Blant annet foreslår Posten å utvide en tjeneste som er testet i noen kommuner det siste halvannet året: en dørterskeltjeneste til eldre over 75 år, der disse får levert posten på døra istedenfor i postkassa.

Dette er fornuftige tanker. Det er ikke unaturlig med en omlegging av systemet for post i Norge. Men å kutte all postombæring til bopel er å ta i litt vel hardt. Hensynet til økonomi må veies mot helseinformasjon, sikkerhet og beredskap – og demokrati. Det er Posten som distribuerer papiraviser der det ikke finnes kommersielt grunnlag.

Postens egen løsning framstår derfor som langt mer balansert enn den Postutvalget foreslår. Posten skal fortsatt fram – bare ikke hver eneste dag.

Les også: Det er på tide at norske medier lever opp til sine høye tanker om seg selv