Et lite blikk inn i fremtiden?

Skattelette til alle, billigere mat og drivstoff, og makspris på strøm på 50 øre. Dette er noe av det Fremskrittspartiet lover i sitt alternative statsbudsjett for neste år. Her er det velgerfrieri for alle pengene. Men prisen for festen kan bli skyhøy, og forandre Norge i grunnen.

Fremskrittspartiet har vind i seilene. Det alternative budsjettet rigger partiet for videre vekst på meningsmålingene. Det viser tydelig at Frp under Sylvi Listhaugs ledelse har teft for hva som rører seg ute i landet, og for hva folk flest vil ha. Et slikt Frp er en formidabel motstander for venstresida, ikke minst i en dyrtid.

En ny blåblå regjering vil endre det norske samfunnet på dramatisk vis.

Til sammen lover Frp mer enn 60 milliarder kroner mer i skattelette enn regjeringen, hvorav nesten halvparten skal være kutt i inntektsskatten til vanlige folk. Samtidig: Kuttet i formuesskatten er på 12,6 milliarder. Exit-skatten skal også bort. Det vil bidra til å kraftig øke forskjellene mellom de rikeste og resten.

Noe av skattekuttene skal Frp finansiere ved å bruke 15 milliarder oljepenger mer enn regjeringen. Partiet skal også hente større utbytte fra Folketrygdfondet, Statkraft og andre statlige eierskap. Så mye er altså høyresidens kritikk av regjeringens oljepengebruk verdt. Men minst like viktig: Frp skal kutte kraftig i statlige utgifter. For eksempel skal Frp kutte 5,7 milliarder til kirke og kultur. Støtten til litteraturhus, kulturbygg, pressestøtte, kulturfond, scenekunst og kunstnerstipender skal strupes. Det legges opp til rasering av kulturlivet.

Frp vil også kutte flere milliarder i støtten til grønn omstilling. Det vil ramme den helt nødvendige omleggingen til grønn industri. Frp vil også bruke 7,5 milliarder kroner mindre enn i dag på å bosette flyktninger og redusere ytelser. Lista kunne vært mye lenger. Oppsummert: Norge vil bli et land med større forskjeller som satser tungt på olje og gass, og som fører en «Norge først»-politikk der verden kan seile sin egen sjø og langt færre får lov til å bosette seg i landet vårt.

Frp må samarbeide med Høyre om partiet skal få regjeringsmakt neste høst. Sammen vil de to partiene reversere mye av det regjeringen har gjort for å styrke alt fra tannhelse, fagbevegelse og distriktspolitikk, for nevne noe – på toppen av å sørge for skattekutt til dem som har mest fra før. En ny blåblå regjering vil endre det norske samfunnet på dramatisk vis.

