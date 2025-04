Dette er det viktigste som ble vedtatt på KrF-landsmøtet

Kristelig Folkeparti hadde landsmøte i Bergen denne helgen. Det ble valgt ny ledelse, og det ble også gjort en rekke vedtak som binder partiet i den kommende valgkampen og gjennom den neste stortingsperioden. Her er noen av de viktigste vedtakene.

Valg av ny ledelse

Valg av de tre i ledelsen ble gjort enstemmig. Dag Inge Ulstein ble valgt som leder, mens de to nestlederne ble Ida Lindtveit Røse og Jorunn E.G Lossius.

5000 kvoteflyktninger

Landsmøtet stemte ned forslaget om å redusere antallet kvoteflyktninger til Norge til 1000 i året. Landsmøtet vedtok å jobbe for at Norge skal ta imot 5000 kvoteflyktninger årlig, noe som er i tråd med FNs anbefalinger.

Forbud mot flagg på skoler

Den saken det ble mest oppmerksomhet om, er vedtaket om at KrF vil at kun norske, samiske og kvenske flagg skal tillates på offentlige skolers flaggstenger. I praksis betyr det et forbud mot regnbueflagget (Pride-flagget) – og alle andre flagg – dersom KrF får bestemme.

Obligatorisk reise til Holocaust

KrFs landsmøte har vedtatt å jobbe for obligatorisk skoletur for alle ungdomsskoleelever til menneskerettighetssentre i Norge eller med Hvite busser eller Aktive Fredsreiser eller lignende for å besøke konsentrasjonsleirer og for å lære om holocaust. Frp og Rødt har tidligere støttet et lignende forslag.

Fjerne fedrekvoten

Kristelig Folkeparti har besluttet å gå for fri fordeling av foreldrepermisjon. Partiet ønsker dermed å fjerne tredelingen helt og gi familiene mulighet til å bestemme selv. KrF vedtok også å utvide permisjonstiden med fire uker.

Skattelette til barnefamilier

KrF vil styrke økonomien til barnefamiliene ved å gi skattelette til alle familier per barn på 50.000 kroner for det første og andre barnet, og 100 000 kroner for det tredje barnet. Partiet vil også øke barnetrygden med en ikke konkretisert sum.

En raskere styrking av Forsvaret

KrF vil styrke Forsvaret og tar til orde for en korttidsplan som skal øke forsvarsinvesteringene til tre prosent av BNP innen 2027. Det er en forsering fra forsvarsforliket på 9 år.

Ja til bevæpning av politiet

Landsmøtet i KrF vedtok å støtte generell bevæpning av politiet, etter å ha vært mot dette tidligere. Tidligere har Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet også støttet generell bevæpning, og det ligger dermed an til et bredt flertall i stortinget for vedtaket. Etter et forslag fra Fremskrittspartiet (Frp) skal Stortinget etter planen ta stilling til spørsmålet allerede 13. mai.

Styrke Tollvesenet

KrF ønsker en nasjonal plan for styrking av Tollvesenet. Landsmøtet vedtok flere konkrete tiltak, og en økonomisk ramme på 2 milliarder kroner fram mot 2030.

Nei til legalisering av narkotika

KrF-landsmøtet har vedtatt at de vil at narkotika fortsatt skal være forbudt. Partiet sier nei til legalisering eller avkriminalisering av narkotiske stoffer.

Store skattekutt

KrF-landsmøtet har vedtatt at de vil kutte all formuesskatt på det som kalles for arbeidende kapital. Det vil si at de vil kutte beskatning av formuen som ligger i bygninger og maskiner, men også aksjeposter er definert som arbeidende kapital. Partiet vil ikke fjerne formuesskatten på private hus, hytter, biler og båter. KrF v il også fjerne den såkalte Exit-skatten.

Nei til dødshjelp

KrF sier nei til alle former for dødshjelp. De ønsker å styrke tilbudet for lindring og livskvalitet (palliasjon).

Nei til EU - ja til EØS

KrF opprettholder sitt nei til at Norge bør bli medlem av EU. Landsmøtet gjentok sitt sterke forsvar for EØS-avtalen.

Regjeringsskifte

KrF går til valg med mål om å bytte ut Støre-regjeringen med en sentrum/høyre-regjering med Erna Solberg som statsminister.

