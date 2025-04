Frp vil kutte «unødvendige» studieplasser: – Må utdanne folk til det vi trenger

Av Marius Helge Larsen og Amalie Vadla

– Vi ser at på mange av utdanningsinstitusjonene satses det mye på fag som er litt billige. Altså, at du får mange studieplasser for en billig penge. Men det er ikke nødvendigvis sånn at vi trenger så mange utdannet i de fagene, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til NTB.

Hun og partiets utdanningspolitiske talsperson Himanshu Gulati trekker fram at Norge utdanner mange innen humaniora, samfunnsfag og språk sammenlignet med andre land.

– Selvsagt trenger vi det også, men spørsmålet er om vi heller ikke bør styre utdanningstilbudet litt mer, slik at det blir mer rettet inn mot det som er behovet fremover. Ikke minst innenfor realfag, IKT og forsvar, sier Listhaug.

Neste uke fremmer Frp flere forslag i Stortinget om «bedre prioritering innen høyere utdanning», blant annet at politiske føringer skal bli en viktigere faktor i utdanningssystemet.

– Konkret så mener vi at oppnådd relevant arbeid etter studiet skal være en del av finansieringsnøkkelen for ulike studieretninger. Dette gjør man blant annet i Danmark, sier Gulati.

Yrkesmuligheter for nyutdannede

Arbeidsledigheten er minst blant nyutdannede innen læreryrket, helse- og sosialfag og økonomi.

Arbeidsledigheten er høyest innen natur- og realfag, samfunnsfag, humanistiske og estetiske fag.

I 2024 var det cirka 60.000 studenter innen ledelsesfag, 60.000 innen helse og omsorg, 54.000 innen realfagsstudier, 40.000 innen juss og samfunnsfag og 26.000 innen humaniora.

Kilder: Kandidatundersøkelsen 2023 fra Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), SSB.

– Flaut å sende studenter utenlands

Blant annet ønsker Frp å sikre nok studieplasser for å fylle behovet for leger.

– Det er litt flaut at Norge er avhengig av at folk reiser ut for å utdanne seg til leger. Vi har ikke et system i Norge som sier at vi utdanner nok leger selv, og våre ungdommer må reise ut til Polen og Ungarn for å kunne bli leger. Det er jo egentlig spesielt at vi ikke greier å utdanne flere selv, sier Listhaug.

Ifølge Legeforeningen har mer enn 30 prosent av norske leger medisinsk embetseksamen fra et utenlandsk universitet.

Droppet selv ut av legestudiet

Gulati var selv en gang medisinstudent, men valgte å droppe ut for å ta filmstudier i India. Noe som vakte en viss frustrasjon i familien – som stort sett består av leger.

Senere begynte han på BI fordi han ville bli gründer, men omsider endte han opp i politikken.

– Jeg tror jo at alle vi som har vært igjennom ungdomsårene og valg av utdanning, opplever usikkerhet om hva man skal velge. Og mange prøver seg og feiler seg litt fram, slik jeg gjorde, sier Gulati.

Han understreker at han betalte for filmskolen med egne midler.

Listhaug tok sin utdanning i Volda, der hun gikk fire år på lærerskolen. Hun mener læreryrket er allsidig og kan brukes til mye.

– Staten betaler

Frp-lederen understreker at partiet mener at studenter skal ha frihet til å velge det de vil, men påpeker at det er det offentlige som betaler for utdanningssystemet – ved tilskudd til utdanningsinstitusjonene og stipend til studenter og hjelp til studielån.

– Da skulle det bare mangle at man ikke da også fra politisk hold er opptatt av at de pengene som vi bruker i denne sektoren – som er betydelige – sørger for at vi utdanner folk innenfor de fagene som vi trenger, sier Frp-lederen.

Hun sier at det også handler om konkurransekraft og å sørge for at Norge har folk som kan utvikle ny teknologi og fremme innovasjon.

– Og å sørge for at de eldre får stell og pleie, og at Forsvaret får de kreftene som trengs fremover.

