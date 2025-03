Når krybba er tom...

Det er bred politisk enighet om at det må brukes enda mer penger på Forsvaret i Norge og øke støtten til Ukrainas forsvarskamp. Donald Trumps «America first» har ført til at Europa, og dermed også Norge, må ta større ansvar for egen sikkerhet. Unge Høyre-leder Ola Svenneby mener klimatiltak derfor må vike.

«Sikkerhetspolitikken må ha forrang for all annen politikk», sier Svenneby til NRK. Han vil droppe klimaprosjektene som utelukkende har som formål å redusere CO2-utslipp. Derfor vil han for eksempel stoppe å gi statsstøtte til havvind og fjerne momsfritaket for elbiler. Høyre-nestleder Tina Bru mener Svenneby har gode poenger. Unge Høyres nestleder Oda Røhne Sivertsen har i tillegg pekt på kutt i bistandsbudsjettet.

AUF-leder Gaute Børstad Skjervø innrømmer at noe må lide når det nå skal brukes enda flere milliarder til militære formål, men han advarer mot å kutte i klimatiltak. Han freder samtidig velferden og peker på at det står 20.000 milliarder kroner på Oljefondet.

Skattelettelser er det ikke rom for.

Unge Høyres leder skal ha ros for at han er så klar på at nå må politikerne prioritere hva som er viktigst. Da må noen gode formål vike. Men det blir for lettvint å droppe fornuftige klimatiltak og dermed gjøre situasjonen enda verre for kommende generasjoner.

Kloden har allerede blitt for varm, og klimakatastrofen rykker stadig nærmere. Mer ekstremvær er bare et første forvarsel. Klimapolitikk er også god sikkerhetspolitikk. Det samme kan sies om det meste av bistandspolitikken.

Den nye sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, framprovosert av USAs nye president, har på kort tid snudd opp ned på bildet. Politikere i alle partier må innrømme at forslagene til partiprogrammer allerede har gått ut på dato.

Skattelettelser er det ikke rom for. Politikerne må heller ikke fristes til å bruke mer oljepenger enn det handlingsregelen tilsier. Når det nå skal brukes mer penger på militære formål, må andre litt mindre viktige løfter settes på vent. Hva det innebærer, bør partiene gi klar beskjed om før valget.

«Ja takk, begge deler» går ikke lenger. Kjepphester må settes på stallen. Det blir ikke enkelt. For når krybba er tom, bites hestene. «Norge først» er ikke hele svaret. Vi må også tenke på kloden.

