SVs klagesang

SV-leder Kirsti Bergstø beskylder Ap/Sp-regjeringen for en real høyredreining. Og hun advarer mot en slik politikk. Bakgrunnen er at regjeringen i flere saker har søkt støtte hos Høyre og Venstre, framfor å vende seg til SV. Det ferskeste eksempelet i så måte er opplegget som skal løfte bøndenes inntekter.

«Dette får betydelige politiske konsekvenser», sa Bergstø på Politisk kvarter i NRK tirsdag morgen. Hun frykter at det samme kan skje i fiskeripolitikken, og poengterer at dette vil være et historisk svik i distriktspolitikken. Bergstø viser til at venstresiden har solid flertall på Stortinget.

SV-lederen mener at Støre-regjeringen i større grad bør søke støtte til venstre for seg i Stortinget, ikke bare i budsjettsaker hvor regjeringen i realiteten er bundet til å forhandle med SV. Arbeiderpartiets Tuva Moflag sier SV har fått gode gjennomslag i mange saker og mener derfor at Bergstø & co i større grad burde framsnakke disse seirene.

SV ble dessverre stående utenfor høsten 2021.

Det er et faktum at venstresiden fikk 100 mandater ved stortingsvalget i 2021. Dette ga et solid rødgrønt flertall i vår nasjonalforsamling. Samtidig er det et faktum at resultatet ble en mindretallsregjering av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. SV ble dessverre stående utenfor høsten 2021.

Om sammenbruddet i forhandlingene skyldtes et for kravstort SV eller at de to andre partiene ikke var villige nok til å fire på sine standpunkter, kommer sikkert an på øynene som ser. Og det som skjedde på bakrommet høsten 2021 er fortsatt en relativt godt bevart hemmelighet.

I budsjettet må regjeringen altså ha støtte fra SV. Programmet for Ap/Sp-regjeringen er samtidig et skjørt kompromiss. Det bør derfor ikke overraske noen at regjeringen i andre saker søker støtte der den er å finne. Noen ganger til venstre for seg, andre ganger til høyre.

Løsningen på Kirsti Bergstøs problem er at SV må inn i regjering. Der får SV en hånd på rattet i alle saker, ikke bare i budsjettspørsmål. Men framtredende Sp-politikere har vært krystallklare på at partiet ikke vil slippe SV inn i regjering.

Og det er uansett uklart om SV har viljen til å gå inn i Støre-regjeringen nå, etter å ha hatt suksess med å skumme fersk fløte ved å stå utenfor. I regjering må man ta ansvar for helheten. Da kan sur fløte bli tung å svelge.

